ASSE Mercato : Un gros échec des Verts en Italie officialisé

08 août 2021

L’AS Saint-Étienne n’a jusqu’ici enregistré la signature d’aucun renfort depuis l’ouverture du mercato estival. L’une des cibles estivales de l’ ASSE vient d’ailleurs de s’engager avec un autre prétendant italien.

Mercato ASSE : Clap de fin pour cet attaquant ghanéen

L’AS Saint-Étienne va lancer sa saison ce dimanche sur la pelouse du FC Lorient. Le club ligérien ne va aligner aucun renfort lors de cette affiche. Les Verts n’ont jusqu’ici réussi à recruter aucun joueur. Le club de l’Etrat ne manque pourtant pas de cibles, lui qui souhaite signer un renfort offensif et un nouveau défenseur central cet été. En attaque, Saint-Étienne a notamment coché le nom de Caleb Ekuban. Âgé de 27 ans, l’attaquant ghanéen a fait ses preuves la saison dernière sous les couleurs de Trabzonspor. Auteur de 11 buts et 4 passes décisives, l’international ghanéen (9 sélectons/3 buts) était également courtisé par un autre club en Italie qu’il a fini par rejoindre.

Caleb Ekuban snobe Saint-Étienne pour le Genoa

Dans un communiqué partagé sur toutes ses plateformes, le Genoa a officialisé le transfert de Caleb Ekuban. L’attaquant ciblé par l’ ASSE s’est engagé pour trois ans avec le pensionnaire de Serie A. Le montant de son transfert est estimé à 1,8 million d’euros. Un montant pourtant à la portée des Verts bien que touchés par une crise financière. Avec la modicité de ses moyens, le club ligérien s’intéresse aux joueurs en fin de contrat et à ceux comme Ekuban, avec une faible valeur marchande. Le mercato estival étant encore ouvert jusqu’au 31 août, Claude Puel dispose encore d’un laps de temps pour enregistrer quelques renforts.