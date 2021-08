ASSE Mercato : Une signature programmée la semaine prochaine !

Publié par JEAN-LUC D le 08 août 2021 à 17:41

À quelques jours de la fin du mercato estival, Claude Puel attend toujours sa première recrue à l’ ASSE. Une signature est ainsi prévue à dans le Forez la semaine prochaine.

Mercato ASSE : Lucas Gourna-Douath bientôt prolongé

Il y a quelques jours, la chaîne Sky Italia a annoncé que l’AS Saint-Étienne s’apprêtait à prolonger le contrat de Lucas Gourna-Douath. Actuellement lié aux Verts jusqu’au 30 juin 2023, le milieu de terrain défensif devrait recevoir une proposition de renouvellement de deux saisons supplémentaires, soit jusqu'en juin 2025. Ce dimanche, le journaliste Julien Maynard de Téléfoot a confirmé cette tendance dans l’avenir du jeune protégé de Claude Puel. Il ajoute même que la direction de l’ ASSE a d’ores et déjà trouvé un accord avec l’entourage du jeune issu de son centre de formation.

Pour le spécialiste mercato, les Verts avaient pris cette décision concernant l’avenir de Lucas Gourna-Douath depuis longtemps, mais attendaient juste que le natif de Villeneuve-Saint-Georges soit majeur. Révélation stéphanoise de la saison passée, Lucas Gourna-Douath va prolonger son contrat jusqu'en 2025 avec l'ASSE. Les Verts attendaient que leur prometteur milieu de terrain devienne majeur, ce qui s'est produit ce jeudi 5 août. Sur son compte Twitter, Julien Maynard annonce ainsi que : « Saint-Étienne officialisera cette semaine la prolongation jusqu’en 2025 de Lucas Gourna-Douath. » Suffisant pour dire que le Stéphanois de 18 ans va rester sous les ordres de Claude Puel cette saison ?

Lucas Gourna-Douath vendu puis prêté à l’ASSE ?

D’après les informations de RMC Sport, Lucas Gourna-Douath est certainement le joueur le plus courtisé du contingent de l’AS Saint-Étienne. La radio métropolitaine a même révélé que l’Atalanta Bergame s’est vu refoulé par l’ASSE avec une enveloppe de 10 millions d’euros pour l’international français des moins de 19 ans. Les dirigeants du club ligérien estimant empocher une somme plus importante pour leur pépite.

Outre le club italien, Chelsea, le Borussia Dortmund et le Bayer Leverkusen sont également annoncés sur les traces de Lucas Gourna-Douath. En cas de grosse offre, l’AS Saint-Étienne pourrait se résoudre à vendre son milieu de terrain cet été et se le faire prêter dans la foulée comme il y a deux ans avec William Saliba acheté 30 millions d’euros par Arsenal et laissé dans le Chaudron pour un an.