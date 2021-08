FC Nantes Mercato : La sortie se précise pour Jean-Kévin Augustin

Publié par Ange A. le 08 août 2021 à 23:20

Le FC Nantes a entamé sa nouvelle saison sur un nul contre l’AS Monaco. Un élément d’Antoine Kombouaré pourrait terminer ce nouvel exercice sous d’autres couleurs. La tendance est clairement à son départ.

Le sort d’Augustin déjà scellé au FC Nantes ?

Nouvel entraîneur du FC Nantes, Antoine Kombouaré avait pris une mesure forte en écartant quelques éléments de son effectif professionnel. Arrivé lors du dernier mercato estival et trop juste physiquement, Jean-Kévin Augustin a été renvoyé chez les réservistes. Alors que la nouvelle saison vient de débuter, le statut de l’avant-centre de 24 ans demeure inchangée à Nantes. S’il a été performant avec ses 3 buts en autant d’apparitions durant la présaison, l’ancien parisien n’a pas été convoqué par Antoine Kombouaré contre Monaco vendredi (1-1). Son absence avec la réserve ce samedi était également une grosse surprise. Pour But Football, il ne fait plus aucun doute que l’avenir de Jean-Kévin Augustin, tout comme celui de Kalifa Coulibaly, s’écrive loin du FCN.

Une destination exotique pour Jean-Kevin Augustin ?

Le média en ligne rappelle que l’indésirable d’Antoine Kombouaré est sur les tablettes des Turcs de Fenerbahçe. Son transfert de Nantes est d’autant plus possible qu’il entre dans la dernière année de son contrat. La direction du FC Nantes pourrait donc vendre Jean-Kévin Augustin cet été pour engranger quelques liquidités. Sa valeur marchande est estimée à 2,5 millions d’euros sur Transfermarkt. En cas de départ, il ne laissera pas des nostalgiques au FCN. Il n’a disputé que trois rencontres officielles sans se montrer décisif. Sa dernière apparition avec le groupe professionnel nantais remonte au 28 novembre 2020 lors d’une défaite (3-1) au Vélodrome contre l’Olympique de Marseille.