OM Mercato : Sampaoli réagit à l'arrivée de Messi en France

L’arrivée imminente de Lionel Messi au Paris Saint-Germain est au centre de toutes les conversations en Ligue 1. L'entraîneur de l’Olympique de Marseille, Jorge Sampaoli, s’est exprimé sur le sujet.

L’Olympique de Marseille s’est fait peur dimanche dernier en clôture de la première journée de Ligue 1 face à Montpellier. Menés 2-0 à la pause par le MHSC, les Marseillais ont su renverser la situation sous l'impulsion d'un Dimitri Payet des grands soirs. Les Phocéens se sont finalement imposés (3-2) grâce à un doublé du Réunionnais et un but de Cenzig Ünder.

À l’issue de cette rencontre renversante, Jorge Sampaoli a salué la performance de ses troupes. "C'est très bien de gagner ici, c'est un terrain très difficile. C'est bien de voir que le beau jeu amène des résultats positifs, cela permet de convaincre tout le monde de nos principes. On n'a pas abdiqué, je retiens plus la forme que le résultat ce soir", a-t-il déclaré. Outre la belle prestation de ses poulains, l’entraîneur de l’OM a été invité à se prononcer sur la signature annoncée de Lionel Messi au Paris Saint-Germain. L’attaquant argentin a officiellement quitté le FC Barcelone et devrait rejoindre le PSG. Il est attendu à Paris ce lundi. Une future arrivée qui ne laisse pas insensible Jorge Sampaoli.

L’entraîneur argentin se réjouit déjà de pouvoir croiser sur les terrains et au moins deux fois par saison son compatriote Lionel Messi qu’il a déjà eu sous ses ordres lors de son passage à la tête de l’Albiceleste. "Même s'il s'apprête à aller dans un autre club que l'OM, ce serait super pour la L1, ce serait le meilleur joueur du monde dans notre Championnat, cela ferait beaucoup de bien à la L1, vraiment. Tous les regards du monde entier seraient rivés sur le Championnat. Si Léo vient, on lui souhaite d'être heureux, de profiter de ce Championnat différent", a confié Jorge Sampaoli.

Messi, une source de motivation supplémentaire

L’entraîneur de l’ OM explique que la future arrivée de Lionel Messi au PSG sera une source de motivation supplémentaire pour la Ligue 1. "Pour nous, ce serait une motivation en plus. Le foot français a beaucoup grandi ces dernières années. On a vu également l'excellence des sports collectifs français aux Jeux Olympiques", a-t-il ajouté.

Libre de tout contrat, Lionel Messi devrait signer un bail de deux années, plus une saison en option, avec le PSG. Il devrait toucher un salaire net de 40 millions d’euros par an, devenant ainsi le joueur le mieux payé de l’effectif parisien. Les deux parties seraient en train de finaliser les derniers détails avant l’officialisation de son transfert.