PSG Mercato : Attendu à Paris, Lionel Messi est resté à Barcelone

Publié par JEAN-LUC D le 09 août 2021 à 07:55

Sauf revirement de dernière minute, Lionel Messi va s’engager avec le PSG. Mais les supporters parisiens vont devoir patienter encore un peu avant de voir débarquer dans la capitale l’ancien capitaine du Barça.

Mercato PSG : L’arrivée de Lionel Messi à Paris retardée

Ce dimanche, le compte Twitter La Source Parisienne a annoncé que l’avion de Lionel Messi et ses proches devait décoller de l’aéroport de Barcelone à 19 heures pour atterrir à l’aéroport du Bourget à 20h35. Une rumeur qui a enflammé la toile puisqu’elle a été largement relayée. Résultats, des centaines de fans parisiens et des journalistes ont le déplacement jusqu’à cette adresse pour accueillir Messi. Finalement, le septuple Ballon d’Or n’atterrira pas sur le sol français dimanche soir.

En effet, selon Loïc Tanzi il reste encore des derniers détails à régler entre les dirigeants du Paris Saint-Germain et les représentants de la Pulga. Le joueur de 34 ans préfère donc attendre que tout soit définitivement bouclé avant qu’il n’arrive à Paris. « Leo n’arrivera pas à Paris ce soir. L’Argentin attend que l’accord total soit trouvé avec le PSG pour venir dans la capitale française. Ce qui n’est pas encore le cas ce soir », explique le journaliste de RMC Sport.

Lionel Messi finalement à Paris lundi ?

Le journaliste italien Gianluca Di Marzio confirme la tendance dans ce dossier et précise toutefois que la venue de Lionel Messi au Paris Saint-Germain n’est pas du tout compromise. Le spécialiste mercato de Sky Sport Italia a dévoilé notamment qu’aucun avion privé n’a décollé en provenance de Barcelone pour la capitale. Le seul vol qui aurait pu envoyer Messi dans la Ville Lumière est arrivé à 18h et il n’y était pas. Toujours selon la même source transalpine, l'arrivée de Messi pourrait finalement intervenir ce lundi pour passer sa visite médicale et sgner dans la foulée un contrat de trois ans (dont une saison en option). Mauricio Pochettino devrait donc être le prochain entraîneur de son compatriote.