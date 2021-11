Barça Mercato : Après Alves, Laporta évoque le retour de deux stars !

Publié par Thomas le 17 novembre 2021 à 18:37

Alors que le Barça présentait aujourd'hui sa nouvelle recrue Dani Alves, son président Joan Laporta a évoqué le retour de Lionel Messi et Andrés Iniesta.

C’est la grande annonce mercato de la semaine. Après y être parti en 2016, Dani Alves a signé son grand retour au FC Barcelone pour une saison. Sans club depuis son départ cet été de São Paulo au Brésil, le défenseur de 38 ans a été présenté ce mercredi aux supporters Culés, dans un Camp Nou où plus de 10 000 supporters avaient fait le déplacement pour l’occasion.

Lors de sa présentation, le Brésilien a notamment fait part de sa motivation aux fans, assurant que de grandes choses étaient à prévoir pour le Barça. " J'ai vécu de grandes choses ici et je veux que ça recommence. Nous avons besoin de tous les supporteurs pour y parvenir ! […] Ma mission est de rendre les supporteurs heureux et de tout donner jusqu'au mois de juin. Et après nous pourrons parler pour voir si je reste. Tout dépend des résultats et de mes performances ", a déclaré le nouveau numéro 8 blaugrana. Un chiffre qu’il a lui-même choisi pour rendre hommage à Hristo Stoitchkov et Andrés Iniesta.

Mais ce qui a davantage retenu l’attention des supporters catalans ce mercredi, c'est cette déclaration faite par le président du club, Joan Laporta. Une véritable bombe lâchée par le dirigeant de 59 ans au sujet d’un éventuel retour de Lionel Messi et d’Andrés Iniesta au FC Barcelone.

Lors de la présentation d’Alves, Laporta a évoqué un retour des deux légendes du club, prenant pour exemple la situation du Brésilien qui, à 38 ans a fait son come-back au Camp Nou. " Je n’écarte rien, cela est arrivé avec Dani, l’âge n’est qu’un chiffre. Ce sont deux grands joueurs. Je ne peux pas prédire ce qu’il se passera demain, ils jouent toujours et sont sous contrat avec d’autres clubs. On ne sait jamais..." Une déclaration pleine d’optimisme et qui fait écho aux récentes rumeurs d’un retour du milieu espagnol dans son club formateur. Sous contrat jusqu’en 2024 à Kobe au Japon, Iniesta pourrait comme Alves, faire un retour marquant à Barcelone pour épauler son ancien coéquipier et ami, Xavi.

Pour ce qui est de Leo Messi, la situation est plus complexe. Le joueur du PSG a certes évoqué une envie de retourner chez les Blaugranas mais plus en tant que dirigeant. Tout juste qualifié pour la Coupe du Monde avec l’Argentine, La Pulga se concentre pleinement sur ses objectifs avec les Rouge et Bleu, une tendance confirmée par le journaliste Loïc Tanzi sur Twitter. Le journaliste RMC Sport, a mis fin aux rumeurs d'un retour de Messi à Barcelone, et a évoqué une réelle envie du joueur de se battre avec le Paris SG notamment pour la Ligue des champions.