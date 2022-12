FC Barcelone : L'énorme compliment d'Iniesta envers Pedri

Publié par Jules le 21 décembre 2022 à 16:00

Grand espoir du FC Barcelone, Pedri est appelé à devenir un très grand joueur dans le futur, et pourquoi pas, à concurrencer un jour Andrés Iniesta.

À seulement 20 ans, Pedri est déjà devenu l'un des hommes forts du FC Barcelone au milieu de terrain. Un exploit d'autant plus important quand on sait l'importance qu'occupe l'entrejeu dans la façon de jouer du Barça. Présent à la Coupe du monde avec l'Espagne, le jeune joueur a d'ailleurs reçu la visite d'un ancien de son club, et de la Roja, Andrés Iniesta.

L'ancien milieu de terrain, compère de Xavi au FC Barcelone en son temps, a ainsi pu discuter avec Pedri et lui a très probablement distillé de précieux conseils pour continuer sa progression linéaire. Quoi qu'il en soit, Andrés Iniesta semble avoir été séduit par le jeune talent espagnol. "C’est un garçon fantastique, confie le champion du monde 2010 dans une interview pour Sport. Sur le plan footballistique, il a un talent brutal pour devenir une référence, tant au Barça qu’avec la sélection." Des compliments qui font plaisir, surtout quand ils viennent de la bouche d'une légende de la Roja et des Blaugranas.

FC Barcelone : Andrés Iniesta se reconnaît en Pedri

En raison de son poste, de sa nationalité et de son club, le FC Barcelone, Pedri est souvent comparé à Andrés Iniesta. Une comparaison qui fait sens pour le milieu de terrain du Vissel Kobe, au Japon. "Il y aura toujours des comparaisons avec moi, mais l’important c’est ce qu’il fait sur le terrain et comment il gère la pression. Et il s’en sort très, très bien. Il y a des choses sur lesquelles nous sommes similaires, oui. La même position, certains gestes, la manière de bouger. Nous avons sûrement quelque chose en commun."

Pour le moment, Pedri doit continuer à travailler pour atteindre les sommets avec le FC Barcelone et la Roja pour tenter d'égaler la légende que fut celle d'Andrés Iniesta. D'autant plus que le milieu de terrain est encore en chantier au Barça, avec la possible volonté de départ de Frenkie de Jong, notamment.