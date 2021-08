PSG Mercato : L’arrivée de Lionel Messi finalement compromise ?

Publié par JEAN-LUC D le 09 août 2021 à 13:59

Lionel Messi va s’engager avec le PSG. Après 21 ans sous le maillot du Barça, la star argentine s’apprête à débarquer dans la capitale française dans les prochaines heures. Mais la nouvelle ne fait pas rigoler du côté des Blaugranas. Des actions de sabotage de l’opération sont même envisagées.

Les socios du Barça s’activent pour annuler l’arrivée de Messi au PSG

En effet, par la voix de leur avocat Juan Branco, les socios du Barça ont décidé de déposer une plainte auprès de la Commission européenne pour non-respect du fair-play financier par le Paris Saint-Germain. « Au nom des socios du FC Barcelone, mon cabinet d'avocats a préparé une plainte auprès de la Commission européenne et des demandes de suspension provisoire devant les tribunaux civils et administratifs en France pour empêcher le Paris-Saint Germain de signer Lionel Messi », a écrit l’activiste politique et avocat franco-espagnol dans son communiqué.

Pour lui, le PSG est tout simplement incapable de supporter le coût d’une signature de la Pulga sans avoir rusé avec les règles. « Les ratios du PSG en matière de fair-play financier sont plus mauvais que ceux du FC Barcelone. En 2019-2020, le ratio salaires/recettes du PSG était de 99%, tandis que celui du FC Barcelone était de 54%. Entre-temps, l'écart s'est creusé », a ajouté l’homme de droit de 31 ans.

Le représentant des supporters du FC Barcelone juge « inconcevable que le fair-play financier serve à aggraver la dérive du football-business, l'instrumentalisation du football par des puissances souveraines, et la distorsion des compétitions ». Pour toutes ces raisons, les socios veulent donc faire capoter la venue de leur ancien capitaine chez les Rouges et Bleus. Pendant ce temps, les choses se mettent en place pour accueillir le natif de Rosario à Paris.

Messi officialisé aujourd’hui par le PSG ?

Dimanche soir, RMC Sport a annoncé un accord total entre le Paris Saint-Germain et Lionel Messi. Sur son compte Twitter, Saber Desfarges a expliqué que l’affaire est totalement bouclée entre les deux parties et qu’à ce jour, il ne reste plus que la visite médicale avant l’officialisation de la signature du meilleur footballeur de la planète en faveur de l’équipe parisienne. Le journaliste de Canal Football Club, Olivier Tallaron, confirme lui aussi cette tendance et assure que la Pulga devrait être présenté aujourd’hui par le PSG, mais pas à la Tour Eiffel comme annoncée par plusieurs sources étrangères ces derniers jours.