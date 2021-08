Mercato OL : Offensive de Burnley pour Maxwel Cornet

Publié par ALEXIS le 09 août 2021 à 14:16

Priorité du Hertha Berlin, Maxwel Cornet, polyvalent ailier de l’ OL, est aussi courtisé par Burnley FC en Premier League. Le club anglais serait passé à l’offensive afin de doubler son concurrent allemand.

OL : Offre de 20 M€ de Burnley FC pour Maxwel Cornet ?

Le Hertha Berlin a fait une première proposition estimée à 8 M€ à l’ OL pour recruter Maxwel Cornet (23 ans). Une offre repoussée par le club rhodanien. En attendant une possible offensive du club de Bundesliga, c’est son concurrent sur le dossier de l’ailier gauche, Burnley FC, qui a décidé de boucler le transfert de ce dernier. Le média britannique Sun confirme l’intérêt des Clarets pour l’international ivoirien en plus d’une offre proche de 20 M€.

Pour son transfert de l’Olympique Lyonnais. L’Équipe avait fait écho d’une proposition de 10 M€ transmise par le club de Premier League à son homologie de Ligue 1, mais refoulée par Lyon. En effet, Burnley a décidé de passer à l’offensive pour Maxwel Cornet, car le club ne parvient pas à trouver un accord avec le RB Leipzig pour l'ailier britannique Ademola Lookman (23 ans), sa cible prioritaire.

Du monde pour le polyvalent joueur lyonnais

Après les transferts de Melvin Bard, Joachim Andersen et Jean Lucas, l’ OL n’a pas fini de vendre. Maxwel Cornet et Houssem Aouar, très courtisés pendant ce mercato estival, pourraient quitter la capitale des Gaules. En plus du Hertha Berlin et de Burnley FC, le premier est dans les petits papiers de Marcelo Bielsa à Leeds United (Angleterre). Son profil plait également au Borussia Dortmund, au VfL Wolfsbourg, à l’AC Milan, à l’AS Rome ou encore au FC Séville. Lié à l’ OL jusqu’à fin juin 2023, Maxwel Cornet vaut 12 M€ sur le marché des transferts, selon Transfermarkt.