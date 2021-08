Mercato OL : Un transfert imminent de l'Olympique Lyonnais

Publié par ALEXIS le 26 août 2021 à 15:55

Un joueur mis sur le marché par l’ OL est en passe de trouver preneur. Il devrait s’engager dans les prochaines heures avec un club de Premier League en Angleterre.

OL : Cornet tout proche de signer à Burnley FC

Le directeur général du football à l’ OL a confirmé l'envie de départ de Maxwel Cornet, mercredi. « Il a émis le souhait de partir », a validé Vincent Ponsot. Ce jeudi, Foot Mercato annonce la signature imminente du polyvalent joueur à Burnley FC. Le média assure que le club anglais est passé à l’offensive, en faisant une offre de 16 M€ à l’Olympique Lyonnais pour enrôler l’international ivoirien (22 sélections). Et la direction du club rhodanien a accepté la proposition d’après la source.

Concernant Maxwel Cornet, les Clarets sont toujours en négociation avec lui pour le convaincre de signer chez eux. D’après FM, « les démarches sont sur le point d'aboutir » à un accord total. Le média va plus loin et annonce l’imminence de la signature du n°27 de l’ OL à Burnley FC. « Elle pourrait intervenir dans les prochaines heures », a annoncé la source. À noter que le joueur de 25 ans était aussi une cible prioritaire du Hertha Berlin et son nom était associé au Borussia Dortmund et au RB Leipzig en Bundesliga pendant ce mercato.

Maxwel Cornet, 4e joueur transféré de Lyon ?

Maxwel Cornet joue à l’ OL depuis janvier 2015. Il a donc passé cinq saisons et demie sous le maillot des Gones. Ailier gauche de prédilection, il a été repositionné au poste arrière latéral gauche. Il a disputé 252 matchs avec Lyon, pour 51 buts inscrits et 29 passes décisives offertes. Le natif de Bingerville (en Côte d'Ivoire) vaut 12 M€ sur le marché des transferts. Pour rappel, le président Jean-Michel Aulas a transféré Melvin Bard à l'OGC Nice, Jean Lucas à l'AS Monaco et Joachim Andersen à Crystal Palace.