Stade Rennais Mercato : Paris passe à l'attaque pour Camavinga !

Publié par Thomas le 09 août 2021 à 15:15

Véritable patate chaude du mercato du Stade Rennais, le dossier Eduardo Camavinga n’a pas fini d’animer les ardeurs bretonnes, tant son avenir est incertain. Si Rennes souhaite se débarrasser de sa pépite avant qu’il ne parte libre la saison prochaine, le club se heurtait à la volonté du milieu de terrain de rester encore un an pour ensuite rejoindre le Real Madrid, qui lui fait les yeux doux depuis plusieurs mois. Si la situation était en stand-by depuis quelques jours, tout s’est accéléré ces dernières heures avec une offensive du PSG pour récupérer la star de 18 ans. Selon le journaliste Santi Aouna de Foot Mercato, le club de la capitale serait désormais en pole position sur le dossier, ce qui ne fait pas les affaires du SRFC.

Stade Rennais Mercato : Camavinga aurait finalement choisi le PSG

Si les dernières tendances semblaient envoyer le milieu de terrain français vers l’Espagne et le Real Madrid, notamment avec un intérêt réciproque du concerné et le président Florentino Pérez, tout a été relancé ces dernières heures, de quoi créer des insomnies à la direction rennaise. Le Paris Saint-Germain, qui devrait faire signer le meilleur joueur de la planète Lionel Messi après une non-prolongation rocambolesque au Barça, s’active désormais pour récupérer l’étoile montante du football tricolore Eduardo Camavinga.

Le Stade Rennais souhaite vendre à tout prix le Français afin de récupérer une certaine somme d’argent et ne pas le voir partir libre l’été prochain. Les Parisiens auraient sauté sur l’occasion en montant au créneau pour le milieu de terrain de 18 ans, qui souhaiterait aussi rejoindre les Rouges et Bleus. De l’autre côté, le SRFC ne se montre pas favorable à un transfert vers le PSG, ne voulant pas aider un concurrent direct en Ligue 1. Nicolas Holveck privilégierait l’Angleterre, et Manchester United fait partie des prétendants sérieux à Camavinga. Rennes aurait fixé le prix de son joueur à 50 millions d’euros, mais pourrait le laisser filer pour un montant inférieur. Tout pourrait se décanter dans les prochains jours.