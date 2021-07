Stade Rennais Mercato : Real, Man United, Camavinga a choisi !

Publié par Thomas le 23 juillet 2021 à 17:18

Selon le journaliste britannique Samuel Luckhurst, rédacteur pour le Manchester Evening News, des discussions encourageantes ont eu lieu entre Manchester United et l’entourage d’Eduardo Camavinga. Les Mancuniens font de la jeune pépite française leur priorité pour ce mercato estival. De l’autre côté, le Stade Rennais est dans l’obligation de faire rentrer de l’argent, et souhaite impérativement transférer Camavinga cet été avant que le joueur s’en aille gratuitement le 30 juin prochain. Si les Red Devils se montrent les plus entreprenants, le milieu de terrain de 18 ans a fait savoir à ses proches qu’il souhaitait rejoindre l’Espagne et le Real Madrid. De quoi enflammer le mercato européen !

Stade Rennais : Man United repasse à l’attaque pour Camavinga

Dans l’optique d’anticiper un potentiel départ de Paul Pogba, toujours plus proche du Paris Saint-Germain, les mancuniens ont fait du milieu de terrain Eduardo Camavinga, la grande priorité de ce mercato estival. Après avoir enregistré l’arrivée de Jadon Sancho du Borussia Dortmund, les dirigeants anglais sont repassés à l’offensive pour récupérer le joueur du Stade Rennais, en fin de contrat en juin 2022. Le club breton est dans l’obligation de vendre son jeune talent, s’il veut en tirer un bénéfice financier. Manchester, connaissant les besoins du SRFC, fait désormais le forcing pour enrôler Camavinga cet été, tout en sachant que son principal concurrent, le Real, est hors course jusqu’à la fin de l’été.

Camavinga désire jouer en Liga

La seule déconvenue qui pourrait empêcher Manchester United de recruter le milieu de 18 ans, est l’attrait que voue Camavinga pour le Real Madrid. Le Français a fait part à son entourage des envies de départ en Liga pour rejoindre l’effectif de Carlo Ancelotti. Si l’intérêt entre les deux parties est réciproque, le club espagnol a vu son président, Florentino Pérez faire part à son staff qu’aucune dépense ne serait faite d’ici la fin de l’été, mettant les Merengues hors course sur le dossier. Le joueur ne s’opposerait pas à attendre une année supplémentaire en Bretagne pour rejoindre gratuitement Madrid en 2022.