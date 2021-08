OM Mercato : Dimitri Payet lâche un indice sur son avenir

Publié par Timothée Jean le 09 août 2021 à 22:35

Très épanoui à l’ OM et performant en ce début de saison, Dimitri Payet a lâché un indice sur la suite de sa carrière. Le milieu offensif espère prolonger le plaisir sous les couleurs de l' Olympique de Marseille le plus longtemps possible.

OM Mercato : Le message de Dimitri Payet sur son avenir

Dimitri Payet est sous le feu des projecteurs ces dernières semaines à l’ Olympique de Marseille, au regard de ses brillantes prestations. Le milieu offensif a en effet réalisé une excellente prestation face à Montpellier HSC lors de la première journée de la Ligue 1. Le Reunionais a inscrit un doublé et a permis à son équipe d’arracher la victoire au terme d’un match renversant face aux Héraultais (3-2).

Mis à part sa bonne forme physique, le milieu offensif affiche aussi une fidélité à toute épreuve. Et ses récents propos au micro de Prime Video sont encore là pour le prouver. Dimitri Payet souhaite aller au-delà de 2024 avec l’OM. « Je sais que dans ma tête si mon contrat s'arrête en 2024, je ne suis pas sûr d'arrêter à ce moment-là, je profite à fond de ces moments », a confié Dimitri Payet.

Le meneur de jeu de l’ OM s'avance désormais en chef d'orchestre rajeuni et repositionné au coeur d'un système porté vers l'avant. Le joueur de 34 ans s’éclate dans ce rôle et espère prolonger le plaisir au sein de son club de coeur. « Je suis peut-être celui qui a souffert le plus de jouer dans un stade vide pendant un an et demi. J'ai la sensation d'avoir perdu un an et demi dans ma carrière. C'est vrai que cela m'a fait prendre conscience de la chance que j'ai d'effectuer ce métier, même si je suis plus proche de la fin que du début », a ainsi confié Payet.

Payet se verrait bien terminer sa carrière à Marseille

Le milieu offensif de l’Olympique de Marseille a déjà fait son choix. Contrairement à son ancien coéquipier Florian Thauvin qui a choisi de s’exiler au Mexique, Dimitri Payet, lui, n’a pas l’intention de quitter la cité phocéenne. Le Réunionnais veut poursuivre son histoire sous les couleurs phocéennes et peut-être terminer sa carrière à Marseille. Il aura 37 ans en juin 2024, à l'issue de son contrat avec l'OM.