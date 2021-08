LOSC Mercato : Un gardien camerounais pour succéder à Maignan ?

Publié par ALEXIS le 10 août 2021 à 05:15

Après deux matchs disputés avec Léo Jardim, le LOSC cherche toujours un gardien de but pour succéder à Mike Maignan transféré à l’AC Milan. Les Dogues ont sondé un gardien de but camerounais évoluant en Afrique.

Le LOSC à sondé l'AS Vita Club pour Simon Omossola

En quête d’un digne successeur de Mike Magnan, le LOSC a tenté de recruter un gardien de but camerounais évoluant avec l’AS Vita Club en RD Congo. Il s’agit de Simon Omossola. C’est ce dernier en personne qui a révélé l’intérêt de Lille OSC, dans des propos rapportés par Actu Cameroun. En effet, le jeune portier indique que la direction lilloise a contacté le club congolais, mais n’est pas entré en contact avec lui et ses représentants. « Je n’ai jamais été contacté personnellement par le LOSC. Le club oui, mais moi personnellement non », a-t-il confié au média de son pays natal.

Simon Omossola a certes fait de bonnes prestations avec l’AS Vita Club en Ligue des champions de la Confédération africaine de football (CAF), mais pas suffisant pour prétendre à la place laissée par Mike Maignan, chez le champion de France 2021. Simon Omossola a disputé 8 matchs en Champions League avec l'AS Vita pour 15 buts concédés. International camerounais depuis 2019, il compte 3 sélections.

Léo Jardim, successeur provisoire de Maignan à Lille OSC

Quant à Léo Jardim, il appartient au LOSC depuis l’été 2019. Il a été transféré de Gremio (Brésil) contre un montant de 6 M€. Mais barré par la forte concurrence de Mike Maignan, le club nordiste l’a prêté au Boavista FC (Portugal), lors de la saison 2020-2021, afin de lui permettre de glaner du temps de jeu et de s’aguerrir. Revenu au LOSC après avoir pris part à 35 matchs avec le club de l’élite portugaise, la saison dernière, Léo Jardim a pris provisoirement la place de l’international français vendu aux Rossoneri. Cependant, sa prestation contre le FC Metz (3-3) lors de la 1re journée de la Ligue 1 n’a pas été convaincante. Le Brésilien avait également montré des signes de fébrilité face au PSG lors du Trophée des champions, bien que les Lillois ont remporté le match (1-0).