LOSC Mercato : L'arrivée de Costil fait déjà une victime à Lille

Publié par Jules le 25 janvier 2023 à 02:13

L'affaire semble entendue, Benoît Costil va arriver au LOSC dans les prochaines heures. Un transfert qui fait déjà une première victime à Lille.

Tandis que Lucas Chevalier a réussi à accéder à une place de titulaire dans les cages du LOSC, la direction voulait toutefois récupérer un gardien plus expérimenté pour encadrer le jeune portier formé au club. C'est désormais chose faite, puisque Benoît Costil devrait rejoindre les Dogues dans les prochaines heures pour prendre la place de numéro 2. Une arrivée qui fait plusieurs victimes à commencer par Romain Salin, le portier du Stade Rennais, à qui les Lillois avaient promis la place.

Cependant, un joueur déjà au club va lui aussi souffrir de l'arrivée de Benoît Costil, il s'agit de Léo Jardim, l'actuel gardien remplaçant du LOSC. En un an, le portier brésilien de 27 ans a récupéré la place de titulaire des gants d'Ivo Grbic, avant de se la faire prendre la place par Lucas Chevalier, jusqu'à perdre la place de deuxième gardien au profit de l'actuel portier de l'AJ Auxerre. Une descente aux enfers qui devrait bientôt se terminer, puisque l'ancien gardien de Boavista s'apprête à quitter les Dogues prochainement.

LOSC Mercato : Un accord a été trouvé avec Vasco de Gama pour Léo Jardim

Comme le révèle L'Équipe ce mardi, Léo Jardim ne sera plus un joueur du LOSC pour très longtemps. En effet, le quotidien sportif affirme que le portier devrait retourner au Brésil dans les prochains jours, et plus particulièrement à Rio de Janeiro, où le club de Vasco de Gama attendrait son arrivée avant la fin du mois de janvier. Les Dogues se seraient d'ailleurs déjà mis d'accord avec le club brésilien pour un transfert définitif du joueur.

Il ne manquerait plus que la visite médicale afin que Léo Jardim puisse quitter le LOSC afin de s'engager à Vasco de Gama, où un contrat de trois saisons l'attend déjà. L'opération devrait être finalisée dans les prochains jours.