Stade de Reims Mercato : Le départ d'un cadre du SDR se précise

Publié par ALEXIS le 21 juillet 2022 à 11:20

Stade de Reims Mercato : En instance de transfert à un an de la fin de son contrat, Predrag Rajkovic est tout proche de signer à Majorque.

Stade de Reims Mercato : Rajkovic transféré à Majorque pour 3 M€ ?

Le transfert de Predrag Rajkovic, gardien de but du Stade de Reims, se précise. Le club espagnol de Majorque devrait passer à l’offensive dans les prochains jours pour boucler sa signature. D’après les informations de L’Équipe, « l’intérêt de Majorque » pour le portier du SDR « va se concrétiser dans les prochains jours ». Le quotidien croit savoir que le transfert sera bouclé autour « d’un montant inférieur à 3 M€ ». Le gardien international serbe (28 sélections) n’a plus qu’un an de contrat avec le club marnais et sa cote est estimée à 9 M€. Après le championnat serbe (Étoile Rouge de Belgrade), Israélien (Maccabi Tel-Aviv) et la Ligue 1, Predrag Rajkovic va découvrir la Liga espagnole.

Stade de Reims Mercato : Un portier international à la place de Rajkovic

Après trois saisons au Stade de Reims, Predrag Rajković va ainsi quitter le club champenois. Le Stade de Reims lui a accordé un bon de sortie cet été. Pour le remplacer, le club a lorgné un temps le portier du LOSC, Léo Jardim (27 ans). Mais le président Jean-Pierre Caillot a finalement recruté Patrick Pentz (25 ans) en Autriche.

Le gardien de but autrichien (3 sélections) a signé un contrat de 3 ans dans la Marne, le 9 juillet dernier. Il est arrivé d’Austria Vienne, club de l’élite autrichienne où il était le gardien de but N°1 la saison dernière. Patrick Pentz avait joué tous les 32 matches du championnat en entier. Le portier formé au RB Salzbourg va connaître sa première expérience dans l'un des cinq grands championnats en Europe, car il n'avait joué que dans son pays natal depuis le début de sa carrière.