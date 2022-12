LOSC Mercato : Un club brésilien négocie un transfert avec Lille

Publié par ALEXIS le 12 décembre 2022 à 23:01

Désormais relégué sur le banc de touche du LOSC, Léo Jardim pourrait quitter Lille cet hiver. Trois clubs, dont un au Brésil, souhaitent le recruter.

Titulaire au LOSC en début de saison, Léo Jardim (27 ans) n’a pas été à la hauteur des attentes du nouvel entraîneur du club nordiste. Ainsi, il a été remplacé par Lucas Chevalier (21 ans). Depuis la 6e journée du championnat disputée le 4 septembre, le gardien de but brésilien est la doublure du jeune portier de Lille. En manque de temps de jeu, Jardim pourrait être tenté de quitter le Nord cet hiver ou plus probablement lors du mercato estival prochain. Il vit mal sa relégation sur le banc de touche du LOSC cette saison, après avoir été le portier N°1 lors de la deuxième moitié de l’exercice dernier, sous les ordres de Jocelyn Gourvennec. Il était passé devant Ivo Grbic, finalement retourné à l’Atlético Madrid au terme de son prêt.

LOSC Mercato : Vasco de Gama veut rapatrier Léo Jardim

Les pistes ne manquent pas pour Léo Jardim. D’après les informations de médias brésiliens, dont Esporte, des clubs portugais et brésiliens sont venus aux nouvelles sur la situation du gardien formé à Grêmio. Parmi les équipes intéressées par ses services figure le Vasco de Gama, tout juste promu en première division brésilienne.

Des contacts existent déjà entre la direction lilloise et le représentant du joueur, qui n’est autre que l’ancien international portugais, Deco. Ce dernier serait attendu en France, mercredi, pour tenter de faire avancer directement les négociations et si possible trouver rapidement un accord. Si l’on en croit la source, Léo Jardim est intéressé à l’idée de retourner dans son pays natal pour se relancer. Arrivé à Lille en juillet 2019 en provenance de Rio Ave (Portugal) et sous contrat jusqu'à fin juin 2024, le Brésilien a couté 6 millions d'euros au LOSC. Selon Transfermarkt, sa valeur marchande actuelle est estimée à 3 millions d'euros.