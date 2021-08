PSG Mercato : Revirement spectaculaire dans le dossier Messi ?

Publié par JEAN-LUC D le 09 août 2021 à 23:55

Attendu à Paris depuis dimanche soir afin de s’engager avec le PSG, Lionel Messi n’a toujours pas foulé le sol français. Faisant ainsi penser à un revirement de situation entre l’ancien capitaine du Barça et le club de la capitale.

Finalement pas de Messi à Paris ce lundi ?

Depuis l’annonce de l’accord entre Lionel Messi et le Paris Saint-Germain, des centaines de supporters ont pris d’assaut pour la deuxième journée consécutive l’aéroport du Bourget dans l’espoir d’être les premiers à capter les images de la star argentine dans la capitale. Mais le septuple Ballon d’Or n’a toujours pas quitté Barcelone. En effet, L’Équipe assure ce lundi, en milieu d’après-midi, que le natif de Rosario était encore en Catalogne pendant que plusieurs sources le disaient dans l’avion pour rejoindre Paris.

Selon le correspondant de L’Équipe en Espagne, Florent Torchut, « Lionel Messi ne serait pas encore parti de Barcelone. La sécurité de l’aéroport du Bourget a annoncé aux supporters présents que l’arrivée de l’Argentin ne serait pas prévue pour aujourd’hui. » Une information également confirmée par le quotidien Le Parisien. Mais que se passe-t-il exactement entre Messi et le PSG ? Les socios du FC Barcelone avec l’avocat franco-espagnol Juan Branco ont-ils réussi à faire capoter l’arrivée de la Pulga à Paris comme ils l’ont promis dans leur communiqué ?

Mercato PSG : la signature de Messi pas remise en cause

Plusieurs révèlent ce lundi soir que la signature de Lionel Messi au Paris SG n’est pas remise en cause. D’après RMC Sport, le récent vainqueur de la Copa América rejoindra la Ville Lumière une fois ses représentants et la direction se seront mis d’accord sur tous les plans concernant cette opération. Le métropolitain ajoute qu’il reste encore quelques détails à régler, notamment la prime à la signature et les questions liées au droit à l'image.

« C’est normal que ça prenne du temps dans ce type de contrat », précise le journaliste Loïc Tanzi, qui confirme donc qu’aucun revirement sérieux n’est prévu dans ce dossier. Après ses adieux au Barça, Messi devrait donc effectivement défendre le maillot du PSG dès cette saison.