PSG Mercato: Laporta fait un terrible aveu sur le départ de Messi

Publié par JEAN-LUC D le 10 août 2021 à 05:55

L’histoire retiendra que c’est sous sa présidence que Lionel Messi a quittée le FC Barcelone. Devant les médias, Joan Laporta est revenue sur les raisons de l’échec de la prolongation de la star argentine.

Laporta : « Le nouveau contrat de Messi aurait mis le club en danger »

Après 21 ans de bons et loyaux services, Lionel Messi a quitté le FC Barcelone. Présent en conférence de presse vendredi, Joan Laporta a expliqué les difficultés rencontrées par le club catalan ces dernières semaines concernant la prolongation de contrat de l’international argentin, sans oublier de faire passer l’institution catalane avant tout. Pour l’avocat espagnol, le nouveau contrat de l’international argentin aurait tout simplement mis le club en danger.

« La commission de la Liga nous a indiqué que le contrat n’était pas valide non plus », a expliqué Laporta avant d’ajouter : « le fair-play financier ne nous a pas permis d’enregistrer ce contrat. Pour cela, nous devions accepter un accord avec la Liga qui prévoyait d’hypothéquer une grande partie des droits TV du club pendant 50 ans. Je ne pouvais pas prendre une telle décision. » Alors que les socios veulent savoir les raisons qui ont poussé Messi à partir, Laporta pointe du doigt l’accord passé entre la Ligue espagnole de football et le fonds d’investissement CVC.

Mercato PSG : Laporta pointé du doigt pour Lionel Messi

S’il accuse la Liga et son patron Javier Tebas d’avoir été à la base du départ de Lionel Messi, Joan Laporta est à son tour mis en cause dans ce dossier. Jaume Llopis, membre du conseil d’administration du Barça et qui a démissionné suite au départ de Lionel Messi. Au micro de la Cadena SER, il a expliqué que le successeur de Josep Maria Bartomeu n’a pas tout fait afin de conserver la Pulga.

« Je démissionne pour avoir la liberté de dire ce que pensent tant de Barcelonais et exiger la transparence qui n’a pas existé. Léo (Messi) l’a dit : « tout n’a pas été fait. » Les choses ont été mal faites. On a senti la froideur du joueur avec le président (Joan Laporta) », a déclaré Jaume Llopis. Pendant ce temps, l’international argentin de 34 ans est attendu à Paris pour passer sa visite médicale avant de signer son contrat avec le Paris Saint-Germain.