OL Mercato : Nouveau plan du Fenerbahçe pour Moussa Dembélé

Publié par ALEXIS le 11 août 2021 à 04:21

L’ OL a démarré la nouvelle saison 2021-2022 avec Moussa Dembélé en pointe de son attaque. Mais l’avant-centre est courtisé par Fenerbahçe. Le club turc tente d’ailleurs par tous les moyens de l’attirer à Istanbul.

OL : Fenerbahçe veut s'offrir les services de Moussa Dembélé

Moussa Dembélé est revenu à l’ OL à l’issue de son prêt à l’Atlético Madrid, lors de la deuxième moitié de la saison 2020-2021. Le nouvel entraîneur des Gones, Peter Bosz a décidé de lui accorder sa confiance et de faire de lui son attaquant vedette. Surtout que Memphis Depay n’a toujours pas été remplacé dans l’effectif de l’Olympique Lyonnais, suite à son départ au Barça, libre de tout engagement. De plus, le natif de Pontoise a été nommé vice-capitaine par le coach néerlandais. Cependant, il est toujours annoncé sur le départ de Lyon. D’après les informations du journal turc Fanatik, Fenerbahçe a coché le nom de l’avant-centre sous contrat l’ OL jusqu'au 30 juin 2023 et coté à 20 M€.

Dimitrios Pelkas inclus dans le deal par le Fenerbahçe

Pour se renforcer offensivement, le club stambouliote se tient prêt à foncer sur ce dernier. D’après la source, Les Canaris ont décidé d’inclure Dimitrios Pelkas (27 ans) dans leur proposition au club de Ligue 1, pour se donner les moyens de recruter Moussa Dembélé. En effet, le club rhodanien apprécie le profil du milieu offensif grec du Fener, qui était l'une de ses cibles un temps. Mais l’opération s’annonce difficile, étant donné que l’ OL ne s’est pas renforcé en attaque cet été, à trois semaines de la fin du Mercato estival.

À noter que par ailleurs que Moussa Dembélé était titulaire lors de la première journée de Ligue 1 contre le Stade Brestois (1-1) au Groupama Stadium, samedi dernier. Il avait disputé le match en entier.