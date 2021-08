ASSE : Nouvelle saison, Puel reste flou sur l’objectif des Verts

Publié par ALEXIS le 11 août 2021 à 18:41

L’ ASSE a démarré l’exercice 2021-2022 par un match nul concédé face au FC Lorient (1-1). Interrogé sur l’objectif des Verts pour cette nouvelle saison, Claude Puel est resté flou.

L' ASSE « a encore des choses à corriger »

L’ ASSE a été accrochée, dimanche dernier, par le FC Lorient, lors de la 1ère journée de Ligue 1. Menée (1-0, 52e) suite à un but de Vincent Le Goff, l’équipe de Claude Puel a bien réagi en égalisant grâce à Wahbi Khazri (1-1, 70e). « On a encore des manques, mais dans l'esprit, c'était pas mal. […] On a des choses à corriger, mais c'est normal, c'est le début de saison », a noté l’entraîneur de l’AS Saint-Étienne à l’issue du match nul.

Les Stéphanois affronteront le RC Lens, lors de la 2e journée du championnat, au Stade Bollaert. Les Sang et Or avaient tenu le Stade Rennais en échec (1-1) au Roazhon Park et comptent aussi un seul point. Claude Puel s’attend à un gros match contre le Racing Club de Lens, dimanche (15h). « On est focus sur le prochain match. On ira à Lens pour glaner des points », a promis le coach de l’ ASSE.

Claude Puel, « on ne se fixe pas d'objectif »

Questionné sur l’objectif du club ligérien cette saison en Ligue 1 et en coupe de France, Claude Puel est resté flou dans sa réponse. « On ne se fixe pas d'objectif ! Quel club peut en fixer avec toutes les interrogations du moment ? L'objectif, c'est de faire preuve de régularité et de consistance », a-t-il indiqué. Pour finir, le manager général des Verts a rappelé que son équipe « était 7e sur les 15 derniers matchs de la saison dernière ». Dès lors, il invite ses joueurs à « retrouver cette dynamique-là ». Pour rappel, l' ASSE avait terminé à la 11e place du championnat la saison dernière.