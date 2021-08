AS Monaco Mercato : Kovac réclame le départ de plusieurs joueurs

Publié par Timothée Jean le 10 août 2021 à 06:35

Présent en conférence de presse ce lundi, l’entraineur l’AS Monaco, Niko Kovac s’est exprimé sur la suite du mercato estival. Le coach monégasque, qui s’est attaché les services de quatre renforts, souhaite désormais réduire son effectif pour la suite de la saison.

AS Monaco Mercato : Niko Kovac veut dégraisser son effectif

La fin du mercato estivale s’annonce très mouvementée du côté de l’AS Monaco. Le club monégasque s’est considérablement renforcé cet été avec l’arrivée de quatre nouvelles recrues. Le gardien de but Alexander Nübel, le milieu de terrain Jean Lucas, l’ailier gauche Ismail Jakobs et l'attaquant Myron Boadu ont officiellement rejoint le club du Rocher. Et ce n’est pas encore terminé.

Mais avant de voir de nouveaux joueurs débarquer, Niko Kovac souhaite d’abord et surtout réduire son effectif pléthorique. L’entraineur de l’AS Monaco pousse ainsi plusieurs de ses joueurs à partir lors de ce mercato estival. « On a vingt-sept joueurs de champ et quatre gardiens. Ça fait beaucoup de joueurs, c'est sûr. On essaye de réduire un peu cet effectif. Certains joueurs vont quitter le club d'ici fin août », a assuré le technicien croate en conférence de presse à la veille du match retour face au Sparta Prague.

L’opération dégraissage a déjà débuté à Monaco

Le dégraissage a déjà commencé au sein du club du Rocher avec le départ de Henry Onyekuru transféré à l’Olympiakos Le Pirée, après six mois passés à Galatasaray en Turquie. Anthony Musaba et Wilson Isidor sont aussi annoncés proches de la sortie. Les joueurs Giulian Biancone, Chrislain Matsima ou encore Enzo Millot font également partie de cette liste de possibles partants. Certains d'entre eux pourraient être prêtés par l'ASM afin d’obtenir plus de temps de jeu sous d’autres cieux la saison prochaine. Pas de doute, ça risque de bouger sur le Rocher en cette fin de mercato.