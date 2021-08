PSG Mercato : Le contrat XXL que propose Paris à Lionel Messi

Publié par Ange A. le 12 août 2021 à 05:55

Le Paris Saint-Germain n’a pas lésiné sur les moyens pour s’offrir Lionel Messi cet été. L’attaquant argentin arrivé libre du FC Barcelone dispose d’un juteux contrat au PSG.

Lionel Messi détrône Neymar en Ligue 1

Les supporters du Paris Saint-Germain peuvent rêver encore plus grand. Mercredi, Lionel Messi a officiellement été présenté par le PSG. Un nouveau coup XXL signé Doha et Leonardo. Le sextuple Ballon d’Or arrive en tant que joueur libre en provenance du FC Barcelone. Il est le quatrième joueur libre qui rejoint le club de la capitale sans que celui n’ait eu à débourser un quelconque kopeck comme indemnité de transfert. Giorginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma et Sergio Ramos ont également rejoint Paris en tant qu’agents libres. Si elle n’a rien versé au Barça, la direction parisienne a offert un joli pactole à La Pulga comme prime à la signature. L’ancien capitaine des Blaugranas devient d’ailleurs le joueur le mieux payé de l’histoire du championnat devant son ami Neymar Jr.

Le contrat mirifique de Messi au PSG

Selon les informations du journal Le Parisien, outre sa prime à la signature s’élevant à 40 millions d’euros, Lionel Messi va percevoir un salaire annuel estimé à 41 millions d’euros. Sachant que l’ancien barcelonais s’est engagé pour deux saisons plus une en option, il devrait donc empocher 163 millions d’euros (hors bonus) si jamais il venait à aller au bout de son contrat au PSG. Un sacré investissement pour le Paris Saint-Germain qui se présente légitiment comme un sérieux prétendant au sacre final en Ligue des champions, son rêve ultime. L’Argentin sait d’ailleurs que c’est enfin pour soulever la Coupe aux grandes oreilles qu’il a été recruté par le club de la capitale. Désireux de remporter la C1 pour la cinquième fois de sa carrière, le néo-parisien confie d’ailleurs qu’il a rejoint « l’endroit idéal » pour y parvenir.