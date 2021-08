PSG Mercato : Lionel Messi lâche une confession sur son arrivée !

Publié par JEAN-LUC D le 11 août 2021 à 21:55

Après avoir signé son contrat mardi soir, Lionel Messi a été présenté à la presse ce mercredi au Parc des Princes. L’occasion pour le nouvel attaquant du PSG de revenir sur les coulisses de son changement du Barça à la capitale française.

Messi avoue l’influence de certains joueurs du PSG dans sa décision

Avant le début des négociations avec Leonardo, une grosse polémique a vu le jour sur les réseaux sociaux après la diffusion d’un cliché de Lionel Messi seul au milieu de quatre joueurs du Paris Saint-Germain, Neymar, Di Maria, Marco Verratti et Leandro Paredes, en vacances à Ibiza. Si l’ancien capitaine des Blaugranas avait parlé d’une photo prise pour marquer le moment et non une réunion avec des mandataires du président Nasser Al-Khelaïfi pour venir le convaincre de rejoindre le PSG, le septuple Ballon d’Or reconnait aujourd’hui que certains membres de l'effectif de Mauricio Pochettino ont influencé sa venue à Paris après la fin de son histoire avec le FC Barcelone.

« Neymar ? Oui, évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, je connais déjà des gens ici dans le vestiaire. Quand on regarde l'effectif, on voit beaucoup de possibilités d'atteindre l'objectif. Aussi bien Paris que moi recherchons la même chose. Maintenant qu'on est réunis, j'espère qu'on sera plus forts pour y arriver. Ney, Di Maria, Paredes : j'ai eu des contacts avec certains dans le vestiaire. Tout cela a influencé, oui », a expliqué Messi devant les médias. D’ailleurs, l’international argentin de 34 ans se dit très heureux de rejoindre ses amis.

Lionel Messi livre son avis sur la Ligue 1

Après avoir évolué durant 21 ans en Liga sous le même maillot, Lionel Messi va découvrir un autre championnat à compter de cette saison. Le nouveau joueur du PSG a hâte de commencer ce challenge auprès de gens qu’il connaît déjà avant son arrivée en France.

« J’ai des amis qui jouent ici, dès fois, je voyais leurs matchs. C’est un championnat qui a beaucoup progressé, avec l’aide du PSG. Les autres équipes progressent aussi pour pouvoir battre Paris. Je connais ce championnat. Ce sera une expérience nouvelle. Je suis très heureux de pouvoir découvrir tout ça », a indiqué le numéro 30 des Rouges et Bleus. Pour rappel, la Pulga a signé deux ans avec une saison en option en faveur du Paris SG.