PSG Mercato : Ronaldo après Messi, le Qatar ne s’arrête plus !

Publié par JEAN-LUC D le 12 août 2021 à 13:55

Réunir Cristiano Ronaldo et Lionel Messi dans la même équipe, voilà le rêve que nourrit le Qatar pour le PSG. C’est la grosse bombe du jour lancée par la presse espagnole.

Mercato PSG : Cristiano Ronaldo pour remplacer Kylian Mbappé

Après avoir étonné la planète foot avec la signature de Lionel Messi, le Paris Saint-Germain veut désormais défier toutes les lois de la nature. En effet, le journal espagnol AS révèle ce jeudi que le Qatar a d’ores et déjà pris sa décision en ce qui concerne Kylian Mbappé. En cas de départ de l’international tricolore de 22 ans, c’est l’immense star mondiale de la Juventus de Turin qui viendra le remplacer au Paris Saint-Germain. Auteur de 44 matchs et 36 buts, toutes compétitions la saison dernière, Ronaldo a prouvé qu’il est encore performant à 36 ans.

L’Émir du Qatar rêve de bâtir la meilleure équipe du monde et aurait clairement demandé à Nasser Al-Khelaïfi de se positionner pour le quintuple Ballon d’Or. Neymar, Sergio Ramos, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sous le même maillot et pas dans un match de gala, voilà à quoi pourrait ressembler l’effectif parisien la saison prochaine si Kylian Mbappé venait à rejoindre librement le Real Madrid. Et si de l’autre côté, CR7 termine sa dernière saison avec les Bianconeri sans parapher un nouveau contrat.

Nasser Al-Khelaïfi met la pression sur Kylian Mbappé

À un an de la fin de son engagement avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé n’a toujours pas posé sa signature sur un nouveau bail. Le président parisien Nasser Al-Khelaïfi a profité de la conférence de presse de présentation de Lionel Messi pour rappeler à son attaquant tricolore qu’il est désormais entouré d’une équipe compétitive et capable de le porter sur le toit de l’Europe.

« Je connais le futur de Kylian, c'est un joueur de Paris. Il a dit qu'il voulait une équipe compétitive, on ne peut pas en avoir une plus compétitive. Il n'a pas d'excuse pour faire quelque chose d'autre maintenant », a lancé le patron des Rouges et Bleus. En attendant la réponse de l’enfant de Bondy, le PSG prépare déjà sa succession. Après Lionel Messi, Cristiano Ronaldo pourrait être le prochain gros coup de Nasser Al-Khelaïfi.