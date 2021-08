FC Metz Mercato : Officiel, un défenseur transféré à Amiens en L2

Publié par ALEXIS le 12 août 2021 à 16:55

Mamadou Fofana a disputé la 1ère journée de Ligue 1 avec le FC Metz, mais ça s’arrête là. Il jouera désormais avec Amiens SC en Ligue 2. Transféré au club picard, le défenseur a signé un long bail de 5 ans.

Mamadou Fofana (23 ans) va poursuivre la nouvelle saison 2021-2022 en Ligue 2, alors qu’il l’a démarré dans l'élite avec le FC Metz. L’arrière central s’est engagé avec le club basé au Stade de la Licorne pour les cinq prochaines saisons, soit jusqu’en juin 2026. « L’aventure grenat prend fin pour Mamadou Fofana. Le défenseur central quitte en effet la Moselle et rejoint l'Amiens SC, pensionnaire de Ligue 2 BKT », a communiqué le FC Metz.

À la suite du club mosellan, son homologue picard a confirmé l’arrivée du joueur de 23 ans. « L’Amiens SC et le FC Metz ont trouvé un accord pour le transfert du défenseur messin. Après l'arrivée de notre milieu de terrain Mamadou Fofana (20 ans) en provenance du Havre, en juin dernier, c'est un autre Mamadou Fofana qui rejoint l'Amiens SC. Il portera le numéro 2. Bienvenue à Amiens Mamadou », s’est réjoui le club de Ligue 2.

Qui est Mamadou Fofana ?

Mamadou Fofana avait signé au FC Metz en juillet 2018, en provenance de Turquie où il a fait ses débuts en Europe. Il avait joué pour Alanyaspor (2016-2018), puis à Bandirmaspor (en prêt en 2017). La recrue estivale amiénoise a disputé 80 matchs avec les Messins en trois saisons, soit 32 en Ligue 2, 37 en Ligue 1, 7 en coupe de France et 4 en coupe de la Ligue. L'international malien (19 sélections, 1 but) avait été champion de L2 avec les Grenats. Les Amiénois ont perdu leurs trois premiers matchs de championnat et sont 19è de Ligue 2, avant d'affronter l’En Avant Guingamp, samedi (19h) au Roudoudou.