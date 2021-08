Stade Rennais Mercato : Une superbe signature se prépare en silence

Publié par Thomas le 12 août 2021 à 16:15

En plein mercato estival, certains dossiers monopolisent plus l’attention que d’autres, et ce n’est pas le Stade Rennais qui dira le contraire. Si l’avenir de la jeune star Eduardo Camavinga est au centre de toutes les attentions rennaises, à un an de la fin de son contrat, le club breton s’active en interne pour recruter son futur remplaçant. Si la piste Jens Cajuste reste d’actualité malgré une forte concurrence venue d’Angleterre, un autre dossier au milieu de terrain beaucoup plus discret cette fois-ci, est en passe d'être bouclé. Selon le journaliste Mohamed Toubache-Ter, Nicolas Holveck fait le forcing pour enrôler le milieu de terrain français Baptiste Santamaria, pensionnaire de Bundesliga avec le SC Fribourg.

Stade Rennais Mercato : Un dossier proche d’être bouclé en silence

Alors que le SRFC s’adonne à un casse-tête de taille en entrant dans la lutte finale pour enrôler la pépite de 22 ans Jens Cajuste, une belle opération pourrait être réalisée prochainement et soulager ainsi la direction bretonne. Recruté l’année dernière du SCO d’Angers, le milieu de 26 ans, Baptiste Santamaria, se rapproche chaque jour un peu plus du Roazhon Park dans la plus grande discrétion.

Malgré un dossier complexe, Nicolas Holveck et son staff, travaillent d’arrache-pied pour convaincre le club allemand de lâcher leur frenchy. Avec 30 rencontres disputées cette saison en Bundesliga, l’ancien angevin s’est révélé comme une pièce maîtresse de l’effectif du SC Fribourg. Sous contrat jusqu’en 2024 en Allemagne, le joueur a une valeur sur le marché de 15 millions d’euros, mais pourrait rejoindre Rennes sous la forme d’un prêt.

Formé au Tours FC, le milieu de terrain français fait des débuts en pro à 18 ans, en entrant face au CA Basta en octobre 2013. Très vite à son aise dès la première saison, Santamaria est repéré par des clubs de Ligue 1 et signera à Angers en 2016 où il se révélera comme un élément essentiel de l’effectif de Stéphane Moulin.