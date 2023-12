Le président exécutif du Stade Rennais a envoyé une première réponse à l'Olympique Lyonnais, qui s'intéresse à Baptiste Santamaria.

Mercato OL : Le Stade Rennais n'a reçu aucune offre pour Baptiste Santamaria

A quelques jours de l'ouverture officielle du mercato hivernal, le nom de Baptiste Santamaria (28 ans) est balancé sur les tablettes de l'OL. Le milieu de terrain du Stade Rennais serait l'une des cibles des recruteurs du club rhodanien, en quête de renforts pour densifier l'entrejeu des Gones. Et la rumeur persistante sur l'intérêt des Lyonnais a fait réagir le président exécutif et directeur général du SRFC.

Dans des propos confiés à Ouest-France, il assure qu'aucune offre officielle pour le milieu de terrain n'est arrivée sur son bureau. En plus, le concerné n'a pas demandé à quitter Rennes. « Je n’ai rien. Et Baptiste n’est pas venu me dire : ''je veux partir'' », a fait savoir Olivier Cloarec, dans le journal régional.

Mercato : Baptiste Santamaria, c'est au moins 12 M€ sur le marché

Recruté par le Stade Rennais au SC Fribourg en aout 2021, contre un chèque de 14 millions d'euros, Baptiste Santamaria est sous contrat en Bretagne jusqu'en juin 2025. Sa valeur sur le marché des transferts est de 12 millions d'euros, selon Trasnfermarkt. Ayant disputés des bouts de matchs sous les ordres de Bruno Genesio, l'expérimenté milieu défensif a retrouvé du temps de jeu avec Julien Stéphan. Il a été titulaire lors des deux derniers matchs du SRFC en Ligue 1.

Baptiste Santamaria n'est certes pas sur le marché officiellement, mais Olivier Cloarec reste attentif aux propositions, si le club peut réaliser une bonne opération sur le marché. Notons que John Textor a prévu un budget de plus de 50 millions d'euros pour renforcer l'OL, actuelle lanterne rouge de Ligue 1 et menacé de relégation en Ligue 2.