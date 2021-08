Stade Brestois : Terrible révélation pour la suite du mercato

Publié par Ange A. le 13 août 2021 à 02:55

Après le transfert de Marco Bizot, le Stade Brestois ne devrait plus enregistrer de nouvelle signature. Une tendance que vient de confirmer Grégory Lorenzi, le directeur sportif du SB29.

Grosse annonce de Lorenzi pour le mercato du Stade Brestois

Le Stade Brestois a bouclé quatre signatures cet été. La dernière en date est celle du portier néerlandais Marco Bizot, titularisé contre Lyon, arrivé de l’AZ Alkmaar. Après cette arrivée, il semble que le SB29 n’accueillera plus de recrue. Directeur sportif de Brest, Grégory Lorenzi s’est confié au micro du Télégramme pour la suite du mercato. Les nouvelles sont loin d’être bonnes pour Michel Der Zakarian, le nouvel entraîneur brestois. « Je n’ai pas d’enveloppe pour recruter. Il faut être conscient qu’aujourd’hui, je dois faire avec rien », assure le responsable brestois cité par le journal régional. Pour cette source, le club finistérien subit les aléas de la crise liée à la Covid-19 et à la défection de Mediapro en plein milieu de saison.

Le mercato déjà terminé pour Brest ?

Le Stade Brestois se retrouve dans une situation assez délicate après avoir recruté Marco Bizot dont le montant du transfert est estimé à 5 millions d’euros. Le coach du SB29 a encore besoin de renfort pour la suite de la saison. Michel Der Zakarian ne dispose pas en effet d’un effectif des plus fournis. Avec le récent départ de Gaëtan Charbonnier et la blessure d’Haris Belkebla, Brest doit encore signer des renforts. Pour le journal, la Team Pirate devrait désormais privilégier les prêts aux achats pour la suite du mercato. Mais face à des concurrents plus aisés, le club finistérien risque d’éprouver de réelles difficultés à recruter d’ici la clôture du mercato.