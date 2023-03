Publié par ALEXIS le 25 mars 2023 à 05:14

Arrivé au Stade Brestois en février, Loïc Rémy n’a toujours pas joué avec le club, en raison d’un souci physique. Toutefois, son retour se précise.

Loïc Rémy a débarqué au Stade Brestois en renfort, pendant le mercato hivernal. Sans club depuis la fin de son contrat à Adana Demirspor en Turquie, il a signé au SB29, sans indemnité de transfert. Sa signature a été annoncée avec joie par le club du Finistère.

« Le Stade Brestois est heureux d’officialiser l’arrivée de Loïc Rémy jusqu’à la fin de saison […]. Avec plus de 150 buts à son compteur, Loïc Rémy viendra apporter toute son expérience à l’effectif brestois ».

Mais depuis l’officialisation de sa signature, le 1er février 2023, l’avant-centre de 36 ans n’a toujours pas joué de match sous ses nouvelles couleurs. Il est toujours en phase de reprise avec un préparateur physique. Interrogé par Le Télégramme sur le probable retour de l’ancien international français (31 sélections), Gregory Lorenzi assure que le processus « suit son cours ».

« On le prépare toujours, il travaille en salle, avec le préparateur physique et il voit le doc régulièrement. On s’est toujours dit qu’on espérait pouvoir compter sur lui pour les derniers matchs du championnat. On savait que ça prendrait du temps, on n’est pas surpris », a répondu le directeur sportif Stade Brestois.

Stade Brestois : Le retour de Loïc Rémy fixé à la mi-avril

Éric Roy, entraineur des Tyzefs, est un peu plus précis. Il estime que Loïc Rémy ne fera pas son retour en Ligue 1 avant la mi-avril. Toutefois, il est possible qu’il soit autorisé par le staff médical à reprendre les entrainements collectifs, d'ici une dizaine de jours, si l’on en croit Ouest-France. Une bonne nouvelle pour le 16e de Ligue 1, menacé de relégation, à 10 journées de la fin de la saison.

Parlant d’expérience, le nouveau N°14 du Stade Brestois totalise 211 matchs de Ligue 1, pour 71 buts marqués. En France, il a joué à l’OL, au RC Lens, à l’OGC Nice, à l’OM et au LOSC. À l’étranger il a évolué en Angleterre (QPR, Newcastle, Chelsea et Crystal Palace), en Espagne (Las Palmas et Getafe) et en Turquie (çaykur Rizespor et Adana Demispor).