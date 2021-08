LOSC Mercato : Succession Maignan, une piste confirmée en Espagne

Publié par JEAN-LUC D le 13 août 2021 à 12:35

Après avoir vendu Mike Maignan à l’AC Milan cet été contre un chèque de 15 millions d’euros, le LOSC est en quête d’un nouveau gardien de but. Selon un agent de joueurs, l’oiseau rare pourrait se trouver du côté de l’Espagne.

Mercato LOSC : Joel Robles à la place de Mike Maignan ?

Et si Joel Robles venait remplacer Mike Maignan à Lille OSC dès cette saison ? Relégué sur le banc de touche depuis l'arrivée de Manuel Pellegrini sur le banc, le gardien de but espagnol est un candidat au départ. D’autant qu’il ne lui reste plus que 12 mois de contrat avec le Betis Séville. Désireux de retrouver de la constance dans un nouveau projet, le portier de 31 ans a vu son nom cité dans les plans du LOSC.

D’après les renseignements recueillis par le quotidien espagnol AS, les dirigeants du club lillois se sont rapprochés de l’entourage du gardien formé à l’Atlético de Madrid pour évoquer un transfert en Ligue 1 cet été. Barré par le titulaire indiscutable Claudio Bravo, Joel Robles va également devoir compter avec l’arrivée libre de l’international portugais Rui Silva (27 ans) en provenance de Grenade. L’intérêt lillois pourrait donc être une chance pour lui de se relancer cette saison. Et son agent ne nie d’ailleurs pas les contacts avec les Champions de France en titre.

L’agent de Joel Robles confirme des contacts avec le LOSC

Si pour le moment Léo Jardim a débuté dans les perches des Dogues, Jocelyn Gourvennec aimerait pouvoir compter sur un gardien de but d’un niveau supérieur. Joel Robles fait ainsi office de priorité dans l’esprit des dirigeants lillois après l’échec de la piste Sergio Rico du PSG. Interrogé par Mundo Deportivo, le représentant du dernier rempart du Betis Séville a confirmé l’intérêt du club français. Une affection lilloise qui ne date pas de maintenant selon Ginés Carvajal. « L’intérêt n'est pas nouveau. Lille a déjà essayé de faire signer Joel il y a trois ans, au moment où il a quitté Everton, et il a finalement choisi de signer au Betis », explique l'agent de Joel Robles, avant d’avouer que l’ancien club de Christophe Galtier est revenu à la charge cet été.

« Il est vrai que Lille nous a contactés pour essayer d'évaluer son éventuelle incorporation. Pour l'instant, nous ne pouvons rien dire de plus concret. Ils demandent. Le marché est ce qu'il est. Et si Joel aime cette possibilité ? Il est maintenant concentré sur l'entraînement avec le Betis, il ne veut pas distraire sa concentration avec ces questions et continue à travailler comme d'habitude », a confié Ginés Carvajal. Pour rappel, le site spécialisé Transfermarkt fixe la valeur de Joel Robles à 4 millions d’euros.