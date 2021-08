OM Mercato : Sampaoli interpelle Longoria pour une arrivée

Publié par Timothée Jean le 13 août 2021 à 21:35

Avec l’arrivée de huit recrues majeures lors de ce mercato estival, l’ OM est loin d’avoir atteint les objectifs espérés par son entraineur Jorge Sampaoli. Le coach argentin commence à s’impatienter pour l’arrivée d’un nouveau latéral droit et a envoyé un message fort à sa direction pour le retour de Pol Lirola.

OM Mercato : Sampaoli reclame toujours Pol Lirola

Après avoir rebâti son attaque cet été, la direction de l’ OM s’attèle désormais pour sa défense. Le club phocéen souhaite surtout renforcer son couloir droit, laissé vacant depuis le départ d’Hiroki Sakai et celui de Pol Lirola. Pour ce faire, les dirigeants de l’Olympique de Marseille insistent pour récupérer le défenseur espagnol de la Fiorentina. Mais les négociations entre les deux écuries sont assez complexes.

Présent en conférence de presse ce vendredi, l’entraineur de l’ OM s’est exprimé sur ce dossier. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Jorge Sampoali espère toujours avoir Pol Lirola sous ses ordres le plus rapidement possible. « On a une absence de latéral droit, on espère en avoir un, Pol si c'est possible », a-t-il reclamé.

Jorge Sampaoli doit s’adapter

Les dirigeants de l’ Olympique de Marseille continuent toujours de négocier afin de trouver un terrain d’entente avec la Fiorentina pour le transfert de Pol Lirola. En attendant, l’entraineur de l’OM doit bricoler en titularisant Valentin Rongier ou Boubacar Kamara au poste de latéral droit.

« Si un ou deux joueurs arrivent à ce poste de latéral, on verra pour notre système. Pour le moment, on s'adapte à notre réalité, avec Kamara ou Rongier (...) Si un latéral de métier arrive, on s'adaptera aux qualités de ce joueur, plutôt que de forcer un joueur à jouer à un poste qui n'est pas le sien », a-t-il confié Jorge Sampoali.

La priorité de l’ OM en cette fin de mercato demeure donc l’arrivée d’un nouveau latéral droit.