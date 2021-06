OM Mercato : Le retour au bercail d'Hiroki Sakai officialisé

Publié par Ange A. le 10 juin 2021 à 09:15

Dans les tuyaux depuis plusieurs semaines, le transfert d’Hiroki Sakai a été officialisé ce jeudi matin. Les Urawa Red Diamonds ont confirmé la signature du latéral droit de 31 ans en provenance de l’Olympique de Marseille.

Hiroki Sakai, signature des Urawa Red Diamonds

Après près d’une dizaine d’années sur le Vieux continent, Hiroki Sakai estime son aventure européenne terminée. Alors qu’il lui reste un an de contrat avec l’Olympique de Marseille, le latéral japonais a fait le choix de quitter la Canebière. Comme évoqué depuis l’annonce de son départ de l’OM, l’arrière droit a décidé de retourner au bercail. Il va poursuivre sa carrière chez les Urawa Red Diamonds, actuels 7es du championnat local. Le montant de son transfert est estimé à 1,5 million d’euros. Le défenseur n’a pas caché sa joie de rejoindre la formation nipponne. « Je suis très honoré d'être membre du grand club traditionnel Urawa Red », a déclaré le joueur selon le communiqué relayé par le club.

Le successeur du Japonais attendu à l’OM

Entamée en 2012, la carrière européenne d’Hiroki Sakai aura duré 9 ans. Le latéral a découvert l’Europe en signant à Hanovre en 2012. Après quatre saisons chez le pensionnaire de Bundesliga, il a rejoint l’Olympique de Marseille en tant que joueur libre en 2016. Prolongé en août 2019, le défenseur international (64 sélections/1 but) n’honorera pas son nouveau contrat avec l’OM avec qu’il a disputé la Ligue des champions. Désormais, il revient à Pablo Longoria de compenser ce départ. Le président marseillais souhaite conserver l’Espagnol Pol Lirola arrivé en prêt en hiver en provenance de la Fiorentina. Mais jusqu’ici la formation italienne est assez exigeante quant à l’indemnité de transfert du latéral de 23 ans. Celui-ci a été un sérieux concurrent de Sakai ces six derniers mois à Marseille. Lirola, qui espère un transfert à l’OM, a terminé sa pige avec 2 buts et 2 passes décisives.