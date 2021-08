OL Mercato : Peter Bosz lance encore un appel à Juninho

Publié par Ange A. le 14 août 2021 à 03:35

L’Olympique Lyonnais a été calé d’entrée lors de la 1re journée du championnat. À la veille de sa deuxième sortie, Peter Bosz a de nouveau interpellé Juninho, le directeur sportif lyonnais, sur le mercato.

Lyon Transfert : Nouveau coup de pression de Peter Bosz sur Juninho

L’Olympique Lyonnais n’a recruté que deux joueurs depuis l’ouverture du mercato estival. Respectivement en fin de contrat au Stade Rennais et à Vasco de Gama, Damien da Silva et Henrique ont rejoint l’OL en tant que joueurs libres. Depuis ces signatures, plus aucun mouvement n’a été observé dans le sens des arrivées à Lyon. Chose qui semble agacer Peter Bosz. Le nouvel entraîneur lyonnais est encore monté au créneau pour demander à sa direction de lui fournir des renforts. En conférence d’avant-match contre Angers (dimanche), le technicien a de nouveau interpellé Juninho sur la question. Le coach des Gones avait déjà lancé un appel du genre après le nul contre Brest (1-1) lors de la 1re journée.

Des recrues se font attendre à l’OL

« Je suis toujours intéressé par de bons joueurs, et à certains postes, un bon joueur en plus va nous aider. Mais ce n’est pas moi qui décide, c’est Juninho. Donc ces questions, c’est pour lui », a lâché Peter Bosz selon les propos relayés par Foot Mercato. Le coach de l’Olympique Lyonnais s’attend donc à des renforts pour compenser les pertes enregistrées cet été. Suite au départ gratuit de Memphis Depay au FC Barcelone, l’OL doit recruter un nouvel attaquant. Idem en défense centrale et au poste de latéral après les transferts de Joachim Andersen et Melvin Bard. Le défenseur danois a été vendu à 17,5 millions d’euros à Crystal Palace tandis que le jeune Lyonnais a été cédé à l’OGC Nice contre 3 millions d’euros. Le mercato étant encore ouvert jusqu’au 31 août, Juninho dispose encore de quelques jours pour exaucer Peter Bosz.