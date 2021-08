PSG : Infirmerie, le verdict est tombé pour Sergio Ramos

Publié par Ange A. le 14 août 2021 à 04:55

Touché au mollet depuis sa signature au Paris Saint-Germain, Sergio Ramos n’a toujours pas effectué ses débuts avec le PSG. Selon un communiqué médical publié par le club, il faudra encore attendre avant de voir le défenseur espagnol étrenner le maillot parisien.

Sergio Ramos encore forfait avec le Paris Saint-Germain

Ancien capitaine du Real Madrid, Sergio Ramos a rejoint le Paris Saint-Germain cet été en tant que joueur libre. Absent à l’Euro 2020 en raison de pépins physiques, le défenseur central a également raté la présaison avec son nouveau club. Le défenseur central de 35 ans a d’ailleurs manqué le retour de Paris en Ligue 1 le week-end dernier. Ce samedi, il suivra d’ailleurs la première du PSG à domicile depuis les tribunes du Parc des Princes. Touché à un mollet, l’ancien Madrilène devra encore attendre avant de signer ses débuts avec son nouveau club. Dans un communiqué médical, le club francilien indique d’ailleurs que Ramos, « en phase de reprise progressive de l’entraînement », n’effectuera son retour à la compétition qu’après la trêve internationale.

Ramos blessé, quid de Lionel Messi ?

Sergio Ramos pourrait donc signer sa première avec le Paris Saint-Germain contre Clermont le 12 septembre. Dans sa note médicale, le PSG n’a pas fait le point sur l’état de Lionel Messi, sa dernière recrue estivale. Néanmoins, Mauricio Pochettino a été interrogé sur la possibilité de voir le sextuple Ballon d’Or aligné contre le RC Strasbourg ce samedi. L’entraîneur parisien a préféré entretenir le mystère sur la présence de Messi tout juste de retour des vacances après son sacre en Copa America. « La probabilité c’est qu’il se sente de mieux en mieux et on verra. Leo, il a eu une réception de la part de tout le monde qui était extraordinaire. Leo est quelqu’un de spécial. Notre staff aime être à l’écoute des joueurs. On suivra attentivement son évolution pour savoir quel le meilleur moment pour être prêt », a lâché le coach parisien lors de la conférence d’avant-match selon les propos rapportés par Foot Mercato.