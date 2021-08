Mercato Stade Rennais: Le successeur de Camavinga bientôt signé ?

Publié par JEAN-LUC D le 14 août 2021 à 18:15

Avec les tergiversations d’Edouardo Camavinga, le Stade Rennais prend ses dispositions pour ne pas être surpris dans les derniers moments du mercato estival. Le club breton se positionne déjà pour recruter un nouveau milieu de terrain.

Le Stade Rennais sur les traces du nouveau Modric

Annoncé dans le viseur de l’OM l’hiver passé, Lovro Majer pourrait finalement débarquer au Stade Rennais cet été. À la recherche d’un nouveau milieu de terrain pour compenser le départ de Steven Nzonzi et le probable transfert d’Edouardo Camavinga, les dirigeants rennais se sont rapprochés de leurs homologues du Dinamo Zagreb pour l’international croate.

Âgé de 23 ans, le joueur formé au NK Lokomotiva Zagreb est considéré comme le nouveau « Luka Modric » dans son pays. En janvier dernier, lorsque l’Olympique de Marseille cherchait un remplaçant à Morgan Sanson, son nom a été longuement associé au club phocéen, mais il n’est pas venu. D’après les renseignements divulgués par Loïc Tanzi, le Stade Rennais avancerait vite sur cette piste.

Accord à 15M€ pour le successeur de Camavinga ?

Après avoir échoué de rejoindre Marseille l’hiver passé, Lovro Majer va-t-il finalement s’engager avec le Stade Rennais ? Selon le journaliste de RMC Sport, les discussions entre les Rouges et Noirs et le Dinamo Zagreb sont très bien avancées et le transfert pourrait se conclure prochainement autour d’un montant de 15 millions d’euros, bonus compris. « Rennes a avancé sur la piste menant à Lovro Majer (Dinamo Zagreb), autour d’une offre estimée à 15 millions d’euros (12 millions + 3 millions de bonus) », explique le journaliste sportif sur son compte Twitter.

En fin de contrat en juin 2022, Edouardo Camavinga refuse de prolonger à Rennes et un départ d'ici à la fin du mercato n'est pas à exclure. Le Paris Saint-Germain, Manchester United et le Real Madrid étant toujours sur ses traces. Considérant que les doutes sur son avenir influent sur les performances du jeune talent, l'entraîneur breton Bruno Genesio a l'exhorté à prendre une décision au plus vite. Pendant ce temps, le SRFC prépare déjà sa succession et Lovro Majer pourrait débarquer prochainement.