OGC Nice : La réaction de Galtier après la claque infligée au LOSC

Publié par Ange A. le 15 août 2021 à 03:50

Accroché lors de ses débuts officiels avec l’OGC Nice, Christophe Galtier s’est rattrapé avec la manière sur la pelouse du Lille OSC ce samedi. Le nouveau coach du Gym s’est livré après la correction infligée au LOSC, son ancien club et champion de France en titre.

Galtier cartonne le LOSC pour son retour à Pierre-Mauroy

Ce samedi était jour de retrouvailles entre Christophe Galtier et le Lille OSC. Champion de France la saison dernière avec le LOSC, le technicien a choisi de relever un nouveau challenge en rejoignant cet été l’OGC Nice, 9e du championnat au terme du dernier exercice. Le nouveau coach du Gym a été sans pitié pour son ancien club à Pierre-Mauroy. Les Aiglons ont surclassé les Dogues et se sont imposés (0-4). Auteur d’un doublé, Kasper Dolberg a lancé les siens dès la 1re minute avant de trouver une nouvelle fois les filets après l’heure de jeu (64e). Hicham Boudaoui (5e) et Amine Gouiri (45e+4, s.p) ont contribué au carton de Nice. Christophe Galtier s’est exprimé avec beaucoup de retenue après la démonstration des siens.

La grande classe de Galtier après le succès de Nice

Christophe Galtier a en effet savouré à demi-mot la victoire de l’OGC Nice face à son ancien club. Pour le coach niçois, pas question d’en rajouter après la gifle infligée à ses anciens poulains et au public de Pierre-Mauroy. « Je savais que ça allait être un match difficile. Évidemment ma joie est très mesurée. Je remercie les supporters qui ont su, avec beaucoup de classe, me saluer. J’ai beaucoup de respect pour mes anciens joueurs […] Je suis heureux pour mes joueurs », a-t-il déclaré au micro de Prime Video. Tombeur du tenant du titre, le Gym va devoir confirmer lors de la prochaine journée contre un autre gros du championnat. Le club azuréen reçoit l’Olympique de Marseille dimanche le 22 août lors de la 3e journée de Ligue 1 Conforama.