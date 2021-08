Mercato PSG : Layvin Kurzawa d’accord pour rejoindre l’OL

Publié par Gary SLM le 15 août 2021 à 16:23

Layvin Kurzawa pourrait partir du PSG avant la fermeture du mercato estival. L’OL, intéressé par ses services, est un club qu’il se verrait bien rejoindre.

Mercato PSG : Un défenseur parisien à l'OL ?

Le contrat de Layvin Kurzawa avec le Paris Saint-Germain prendra fin le 30 juin 2024. Mais avec les joueurs qui arrivent au club de la capitale cet été, l’ancien joueur de l’As Monaco sait qu’il lui sera difficile d’arracher du temps de jeu. Dans le même temps, à l’OL, une équipe est en construction et les dirigeants de ce club aimeraient l’avoir sous les couleurs de leur maillot. Le défenseur international français de 28 ans (auteur de 14 buts en 153 matches toutes compétitions confondues avec le PSG) pourrait donc rejoindre l’Olympique Lyonnais prochainement.

RMC Sport, fait savoir que le latéral gauche ne s’oppose pas à son transfert vers le club de Jean-Michel Aulas. Il aurait été OK pour laisser les dirigeants lyonnais le convaincre de rejoindre leur projet, une chose qu’on pensait impossible du fait de l’équipe de top niveau qui se met en place à Paris et dans laquelle n’importe quel joueur ambitieux aurait aimé figurer. La source indique que le natif de Fréjus (France) n’est pas fermé à un possible transfert vers Lyon en cas d’accord entre les dirigeants du PSG et ceux de l’OL.

Lyon pourrait faire une affaire à Paris

Pour le match remporté 4-2 par le Paris SG face à Strasbourg, le défenseur tricolore n’était pas de la partie. Il n’était pourtant ni blessé ni en conflit avec ses dirigeants. Plusieurs sources indiquent qu’il est en préparation de son transfert lorsque d’autres expliquent son absence par une décision de l’entraîneur Mauricio Pochettino. Toute la saison dernière, le technicien argentin avait aligné Layvin Kurzawa seulement 19 fois en Ligue 1. Cette nouvelle saison, les choses s’annoncent carrément plus difficiles pour lui puisqu’après une présence dans le groupe pour Troyes, il n’a pas figuré dans celui qui a étrillé le RCS.