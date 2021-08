OM Mercato : Benedetto s’en va, Longoria tient son successeur !

Publié par JEAN-LUC D le 16 août 2021 à 00:00

Après le match nul contre les Girondins de Bordeaux, Dario Benedetto va faire ses valises pour quitter l’OM. Pablo Longoria a déjà identifié son remplaçant à la pointe de l’attaque marseillaise avec Arkadiusz Milik.

Un joueur de Boca Juniors à la place de Benedetto ?

Arrivé en 2019 en provenance de Boca Juniors contre un chèque de 14 millions d’euros, Dario Benedetto ne va pas poursuivre son aventure avec l’Olympique de Marseille jusqu’au 30 juin 2023 et la fin de son contrat. L’attaquant argentin va quitter la Canebière, tout est déjà réglé. Pablo Longoria a enclenché le processus de sa succession. En effet, d’après les informations de RMC Sport, le président de l’OM a relancé la piste menant à Cristian Pavon pour compenser le prochain départ de Benedetto.

Ancien protégé de Jorge Sampaoli lorsqu’il avait la sélection argentine sous ses ordres en 2018, l’ailier droit de Boca Juniors est le premier choix de l’actuel coach de l’équipe olympienne pour venir prendre la succession de son compatriote. « Dario Benedetto pourrait vivre, contre Bordeaux, son dernier match au Vélodrome et en Ligue 1. L’attaquant argentin intéresse le Betis Séville, qui lui offrirait plus de temps de jeu », explique la radio métropolitaine.

Quelques détails à régler pour Dario Benedetto

À en croire les derniers renseignements recueillis par le journaliste Germán Garcia Grova, les dirigeants du Betis Séville ont formulé une offre de prêt avec option d'achat à leurs homologues de l’OM pour Benedetto. Conscient que Jorge Sampaoli ne pourra pas lui garantir un temps de jeu raisonnable, l’ancien buteur de Boca Juniors a accepté la proposition du club espagnol qui lui promet une place de titulaire sous les ordres de Manuel Pellegrini.

Toujours selon le confrère italien, les deux clubs règlent en ce moment les derniers détails de l’opération, notamment le pourcentage de la prise en charge du salaire du joueur, mais un accord total devrait être annoncé dans les prochaines heures. De son côté, Rudy Galetti, spécialiste mercato de Calciomercato, l’aventure entre Dario Benedetto et l’Olympique de Marseille est bel et bien terminée. L’international argentin de 31 ans va rejoindre la Liga, mais Pablo Longoria et les siens veulent d’abord mettre la main sur son remplaçant avant son départ.

« Dario Benedetto – Real Betis, ce n’est qu’une question de temps. L’OM cherche son remplaçant : une fois trouvé, l’attaquant argentin pourra être transféré à Séville », indique le journaliste sportif. Si les noms d’Alexander Sorloth (RB Leipzig) et Giovanni Simeone (Cagliari) sont évoqués, c’est finalement Cristian Pavon qui pourrait débarquer à Marseille pour le remplacer.