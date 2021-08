OL : La gueulante de Peter Bosz après la correction à Angers

Publié par Ange A. le 16 août 2021 à 01:35

L’Olympique Lyonnais s’est incliné (3-0) sur la pelouse du SCO Angers dimanche lors de la 2e journée de Ligue 1. Peter Bosz a poussé un véritable coup de gueule après la nouvelle contreperformance des siens.

Peter Bosz en rogne après la déculottée à Angers

L’Olympique Lyonnais peine à lancer sa saison. Accroché à domicile par le Stade Brestois (1-1) lors de la 1re journée de Ligue 1, l’OL vient d’enchaîner une nouvelle contreperformance en championnat. Cette fois, Lyon a reçu une gifle sur la pelouse de l’Angers SCO. Les Gones se sont inclinés (3-0) sur la pelouse des Scoïstes. Suffisant pour mettre hors de ses gonds Peter Bosz. Le coach lyonnais n’a pas caché sa colère après le coup de sifflet final. Le technicien néerlandais fustige notamment l’attitude de ses poulains face à des Angevins plus entreprenants. « À mon avis, Angers c’était une équipe et nous on a joué avec onze joueurs qui faisaient leurs propres choses, on n’a pas vraiment vu une équipe qui voulait gagner. Et ça me dérange […] Je ne suis pas spécialement inquiet, mais ça me rend fou », a lancé le coach de l’OL en conférence de presse, cité par Foot Mercato.

Un signal inquiétant à l’endroit de Juninho ?

Arrivé à l’intersaison, Peter Bosz s’agace de ne pas toujours trouver la formule avec ses nouveaux poulains. Il ne cesse d’ailleurs de réclamer de nouvelles recrues à Juninho, le directeur sportif de l’Olympique Lyonnais. Après la déconvenue contre l’Angers SCO, il a encore appelé à du changement. « Je suis là que depuis 6, 7 semaines. Je ne sais pas comment c’était avant. J’ai vu juste ce match. Si on veut gagner quelque chose, ça doit changer et vite. Je ne suis pas du tout content avec ce que j’ai vu aujourd’hui », a poursuivi l’entraîneur lyonnais. Il va tenter de signer sa première victoire lors de la prochaine journée. Lyon (17e) reçoit le Clermont Foot, actuel 2e du championnat.