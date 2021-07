Man United Mercato : Après Varane un coup énorme se prépare !

Publié par Thomas le 30 juillet 2021 à 17:11

En feu après l’annonce des arrivées de Jadon Sancho (Borussia Dortmund) et Raphaël Varane (Real Madrid) qui signera son contrat dans les prochains jours, Manchester United n’en a pas terminé avec son recrutement XXL. Selon la presse britannique, et notamment Manchester Evening News, les Red Devils mettraient les bouchées doubles pour enrôler l’arrière droit anglais de l’Atlético de Madrid, Kieran Trippier. Le joueur tout juste champion d’Espagne avec les Colchoneros voit son contrat se terminer en juin 2022. Trippier voudrait lui aussi rejoindre Manchester.

Man United : Sancho, Varane et maintenant Trippier !

Les Mancuniens sont en furie depuis le début de l’été. Alors que les dirigeants anglais viennent de débourser 50 millions d’euros pour le transfert de Raphaël Varane et 85 millions pour Jadon Sancho, voilà que la presse d’outre-Manche évoque désormais un intérêt réciproque entre le latéral de l’Atlético Kieran Trippier et les Red Devils. Le joueur, arrivé en Espagne en 2019, est en fin de contrat la saison prochaine, et désirerait retourner dans le championnat anglais, lui qui a évolué à Tottenham de 2015 à 2019. Certains de ses proches ont même confirmé cet intérêt et la probabilité que l’Anglais rejoigne Manchester la prochaine saison. Du côté de Man United, l’objectif est de se débarrasser de certains joueurs pour se renflouer financièrement après 135 millions d’euros investis.

Vendre, la condition sine qua non pour recruter Trippier

Paul Pogba, dans le viseur de Leonardo au PSG, pourrait être un élément clé dans la suite des projets du club. Si le Français venait à partir, ce serait plus de 50 millions d’euros que récupéreraient les Red Devils. Néanmoins, il semblerait que le milieu de 28 ans ait décidé de rester aux vues des derniers recrutements. L’arrivée de Raphaël Varane à Manchester a eu des conséquences directes sur l’avenir de certains joueurs. Les défenseurs Eric Bailly et Axel Tuanzebe pourraient eux aussi quitter le club dans le cadre de prêts ou de transferts définitifs.