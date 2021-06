Arsenal Mercato : Les Gunners proches de recruter Tavares et Lokonga

Publié par Thomas le 29 juin 2021 à 22:35

Le mercato anglais jouit d'une forte dynamique ces derniers temps, et ce n'est pas le club d'Arsenal qui dira le contraire. Les Gunners sont très actifs depuis le début mercato. Hier, on vous révélait que Mikel Arteta faisait tout pour recruter le jeune latéral du Real Miguel Gutiérrez. Aujourd'hui, les tabloïds anglais informent que le club londonien serait en passe de boucler l'arrivée de deux jeunes joueurs. Le latéral du Benfica, Nuno Tavares, et le milieu de terrain d'Anderlecht, Albert Sambi Lokonga.

La presse belge unanime sur l'arrivée de Lokonga à Arsenal

Les journaux belges sont catégoriques sur le transfert du milieu de terrain d'Anderlecht, Albert Sambi Lokonga, à Arsenal pour une somme avoisinant les 20 millions d'euros, selon la publication ce lundi du quotidien Het Laaste Nieuws. Dans le club bruxellois, tout le monde est au courant que le jeune talent de 21 ans ne retournera pas à l'entraînement. L'officialisation de son transfert est donc imminente. Le joueur, un milieu polyvalent capable de passes précises sur de très longues distances, ne faisait pas partie des joueurs appelés par Roberto Martinez pour l'Euro 2020, mais figurait sur la liste des réservistes avant que le sélectionneur belge ne livre sa liste finale.

Nuno Tavares à Arsenal comme doublure de Tierney

Alors que les Gunners ont refusé l'offre de 30 millions de livres d'Aston Villa pour Emile Smith Rowe, c'est bien sur le jeune latéral du Benfica, Nuno Tavares, que se porte leur intérêt. Le joueur qui est apparu 24 fois sous les couleurs du club portugais la saison dernière, est un défenseur latéral à vocations offensives. Pisté notamment par l'Olympique de Marseille ou encore Naples, le joueur se serait tourné au dernier moment vers Arsenal. Le club londonien offrirait au Benfica une somme de 8 millions d'euros pour obtenir ses services. Son rôle serait de suppléer Kieran Tierney qui vient de prolonger son contrat de cinq années avec le club.





