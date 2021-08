ASSE : La nouvelle saison de Sainté comme la saison 2021 ?

Publié par ALEXIS le 17 août 2021 à 07:55

L’ ASSE marque 2 points au compteur après 2 journées de Ligue 1. L’équipe de Claude Puel a enregistré deux matchs nuls pour commencer. Et c’est inquiétant, selon Frédéric Piquionne, dans son analyse sur RMC Sport.

ASSE : Piquionne annonce « une 2e saison super difficile »

Contrairement à la Ligue 1 dernière, démarrée par trois victoires consécutives, l’ ASSE a entamé l’exercice 2021-2022 par deux matchs nuls. La première contre le FC Lorient (1-1) et la deuxième face au RC Lens (2-2). Interrogé sur la performance de l’AS Saint-Étienne, Frédéric Piquionne a exprimé une inquiétude. Il estime que la nouvelle (2021-2022) saison pourrait ressembler à la dernière. En d’autres termes, elle pourrait être aussi compliquée que celle de 2020-2021. « Il y aura encore une deuxième saison super difficile aussi à Saint-Étienne. Claude Puel l’a dit lui-même, à partir de l’année prochaine, ils pourront commencer à faire des investissements parce que les comptes seront à zéro », a annoncé l’ancien attaquant de l’ ASSE (2004-2007) sur la radio pour laquelle il est consultant.

Une erreur commise par Puel la saison dernière !

Pour mémoire, les Stéphanois étaient restés longtemps dans la zone rouge sous la menace de la relégation la saison dernière. Ils avaient finalement assurer leur maintien dans l’élite, pendant les dernières journées du championnat. Les Verts avaient terminé à la 11e place de L1 avec 46 points. « Je l’avais dit la saison dernière. OK, Claude Puel a fait des erreurs parce qu’il a voulu faire jouer ses jeunes. Cela ne marchait pas (au début, ndlr) et il a rappelé ceux qui pouvaient lui faire gagner des matchs ou au moins gagner des points. Il l’a fait et il s’est maintenu », avait rappelé Frédéric Piquionne (42 ans), avant de s’inquiéter sérieusement pour l' ASSE. À noter que l'équipe de Claude Puel est 8e après deux journées de championnat et affronte le LOSC, champion en titre, dimanche (21h) à Geoffroy-Guichard.