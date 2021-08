ASSE Mercato : Décision radicale de Claude Puel pour l'été

Publié par Ange A. le 13 août 2021 à 06:15

L’AS Saint-Étienne éprouve des difficultés à convaincre ses cibles de rejoindre ses rangs cet été. Entraîneur de l’ ASSE, Claude Puel aurait revu ses ambitions pour ce mercato compliqué pour les Verts.

La nouvelle priorité de Claude Puel pour le mercato

Toujours pas de trace d’une recrue à l’AS Saint-Étienne. L’ ASSE vit un été calme depuis l’ouverture du mercato. Le club ligérien est particulièrement frappé par une crise financière et se retrouve à la peine sur le marché des transferts. Il s’agit d’ailleurs de la principale raison pour laquelle Julien Cordonnier a claqué la porte du club de l’Etrat au terme de la saison. Ancien directeur de la cellule de recrutement des Verts, il indique que le manque de moyens du club l’a empêché de mener à bien sa mission. Raison pour laquelle il a quitté Saint-Étienne pour rejoindre Châteauroux en National. Face à la situation fnancière actuelle, Claude Puel, qui espérait recruter un défenseur central et un attaquant, aurait revu ses prétentions à la baisse.

Un renfort offensif espéré à Saint-Étienne

Pour But Football, l’entraîneur de l’AS Saint-Étienne compte désormais se contenter d’une seule arrivée. Le média en ligne croit savoir que Claude Puel préfère recruter un avant-centre cet été plutôt qu’un défenseur. Le coach stéphanois souhaiterait notamment accueillir un joueur d’expérience pour renforcer son attaque. « Dans une équipe stéphanoise en difficulté depuis la saison passée face aux défenses regroupées, l’arrivée d’un 'ouvre boîte' est de plus en plus envisagée. Les profils de plusieurs joueurs d’expérience sont actuellement à l’étude », peut-on lire sur le site spécialisé. Reste maintenant à savoir quel joueur répondra favorablement aux Verts. Lesquels ne comptent pas offrir plus de 100 000 euros de salaire mensuel en ces temps de vaches maigres.