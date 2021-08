OL Mercato : Un gros problème des Lyonnais décelé !

Publié par ALEXIS le 17 août 2021 à 05:55

Dans sa réaction à la lourde défaite de l’ OL contre Angers SCO (0-3) dimanche, Peter Bosz n’a pas été tendre. Il est soutenu par Jonatan MacHardy.

Le coach de l' OL connait le problème de son équipe

L’ OL avait été accroché par le Stade Brestois (1-1) au Groupama Stadium lors de la 1re journée de Ligue 1. Ce week-end, Lyon s'est de nouveau mis en difficulté en se faisant étriller par Angers SCO (3-0) au stade Raymond Kopa. La défaite concédée lors de la 2e journée du championnat n’a pas du tout été du goût du nouveau coach de l’Olympique Lyonnais. Il a tiré à boulets rouges sur son équipe. Selon lui, ses joueurs ne se sont pas comportés comme « une équipe qui voulait gagner ». Et leur attitude le « dérange, l’inquiète et le rend même fou » ! « Le foot, ça commence par la mentalité de vouloir gagner. Il faut donner 100 %. Si on veut gagner quelque chose, la mentalité doit changer vite », a martelé l’entraîneur de l’ OL en conférence de presse d’après-match.

MacHardy déplore une incohérence à l'Olympique Lyonnais

De l’avis de Jonatan MacHardy, le gros souci de Peter Bosz, ce sont les hommes à sa disposition. « Je comprends le désarroi de Bosz, car il y a des choses incohérentes à l’ OL. Ils prennent un entraîneur étranger avec une philosophie de jeu ambitieuse, mais le problème, c’est que Peter Bosz n'a pas le matériel pour mettre en place son jeu », a-t-il noté. Le chroniqueur et consultant de RMC Sport a pointé ainsi le recrutement de Juninho pendant ce mercato estival. « C’est là où l'Olympique Lyonnais n’est pas cohérent. Car, à partir du moment où tu fais ce choix d’entraîneur, il faut faire le recrutement qui va avec. Il y a de bons joueurs, mais ils ne sont pas complémentaires », a-t-il souligné.

Lyon a besoin d'attaquants au profil adapté au jeu de Bosz

Notons que le club rhodanien a recruté Damien da Silva (défenseur central) et Henrique Silva Milagres (arrière gauche), mais n’a pas remplacé son meilleur buteur Memphis Depay parti au Barça. Et d'après Jonatan MacHardy, les attaquants actuels des Gones n’ont pas le profil qu’il faut pour animer le système de jeu prôné par Peter Bosz. « Devant, Slimani n’est pas adapté à un 4-3-3. Karl Toko Ekambi, c’est un joueur rudimentaire. Tino Kadewere, un axial, comme Dembélé. Offensivement, l' OL n’a pas assez de variations. Aucun joueur n’est capable d’apporter de la créativité sur les côtés », a-t-il fait remarquer. Juninho et le président Jean-Michel Aulas ont deux semaines pour renforcer leur équipe.