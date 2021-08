LOSC Mercato : Jocelyn Gourvennec déjà menacé de limogeage ?

Publié par ALEXIS le 17 août 2021 à 00:35

Le LOSC s’est lourdement incliné (4-0) devant l’OGC Nice de Christophe Galtier, son ancien entraîneur. Irrité par cette déculottée, Jocelyn Gourvennec a déversé sa colère sur son équipe. De quoi donner l’impression d’une panique chez les champions de France 2021.

LOSC : Gourvennec pointe l'état d'esprit de ses joueurs

Le LOSC n’a pas encore gagné de match en Ligue 1 cette saison. Pire, le club sacré champion de France avec Christophe Galtier a encaissé 7 buts en 2 matchs de championnat. Soit trois contre les Girondins à Bordeaux (3-3) et évidemment 4 face à l’OGC Nice, au stade Pierre Mauroy. Et après la lourde défaite concédée au Gym, Jocelyn Gourvennec n’a pas masqué sa colère. Il a pointé l’état d’esprit des joueurs de Lille OSC. « Aujourd'hui on est en décalage, on manque de constance et cela a trop de conséquences négatives », a-t-il déploré.

« On doit s'excuser auprès de notre public, car on a raté notre l'entame. Notre public mérite mieux que ça. On ne peut pas prétendre à faire un résultat quand on prend 4 buts dimanche et 3 buts la semaine dernière. Ce n'est pas dans les habitudes de l'équipe, ce n'est pas le vrai visage de l'équipe », a martelé le successeur de Christophe Galtier sur le banc de touche du LOSC.

Jocelyn Gourvennec a donné l’attitude à avoir pour inverser la tendance actuelle, dès la prochaine journée de championnat. « Il faut qu'on resynchronise tout le monde, qu'on arrive à avoir de la continuité avec ce qu'on fait de bien à l'entraînement avec un état d'esprit qui est bon pour que ça bascule sur la compétition », a-t-il indiqué.

Match décisif pour Gourvennec contre l' ASSE ?

Les Dogues sont 18es avec 1 point (-4) au classement général avant d’affronter l’ASSE, samedi (21h). Il faut également rappeler que le LOSC est qualifié pour la phase de poule de la Ligue des champions, prévu entre le 14 septembre et le 8 décembre 2021. Vu le rendez-vous important en coupe d'Europe, une autre défaite du club nordiste en championnat pourrait plonger le club dans une crise, à moins d'un mois de la Champions League. En d'autres termes, Jocelyn Gourvennec pourrait se retrouver rapidement dans un fauteuil éjectable, si son équipe ne gagne pas à Geoffroy-Guichard, cette semaine.