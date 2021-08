Barça Mercato : Jordi Alba, ses vérités sur la baisse salariale

Publié par Timothée Jean le 17 août 2021 à 04:35

Cité parmi les joueurs du FC Barcelone qui refusent de baisser leurs salaires, Jordi Alba est sorti de son mutisme afin d’apporter une mise au point sur cette affaire.

C’est un secret de polichinelle, le FC Barcelone traverse actuellement une crise financière sans précédente et la crise sanitaire n’a rien arrangé. Le club catalan va appliquer des mesures drastiques afin de réduire les pertes. Outre le dégraissage massif de son effectif, le club catalan a demandé à ses joueurs de consentir à une baisse de salaire importante.

Certains joueurs du FC Barcelone n'ont pas eu de souci pour faire des efforts, tels que Gérad Piqué ou encore Sergio Busquet, qui ont accepté de réduire leurs émoluments pour le bien du club. En revanche, d'autres joueurs sont bien plus réfractaires. La presse espagnole révélait récemment que Jordi Alba serait en désaccord avec sa direction concernant cette mesure. Une information vite démentie par le principal concerné.

« Ce qui me blesse, c'est que les gens disent des mensonges, j'ai montré beaucoup de choses à Barcelone. Je ne peux pas contrôler ce que les gens pensent. Des choses désagréables sont sorties et c'est pourquoi je montre mon visage. Je vais tout donner dans ce match, personne ne peut douter de mon engagement », a-t-il déclaré dans les colonnes du journal AS.

Jordi Alba déterminé à aider son club

Si ces fausses rumeurs l’ont « blessé », Jordi Alba n’a pas l’intention de se « laisser entraîner dans toutes ces choses désagréables ». Le latéral gauche espagnol compte tout donner pour aider son club catalan. « Ma prédisposition a été d'aider le club dès le premier instant. J'ai toujours été un gars qui va droit au but, j'ai toujours dit la vérité (…) Mes représentants et mes avocats sont en pourparlers avec le club. Le désir d'aider le club et l'engagement ont toujours été là depuis le début », a-t-il ajouté.