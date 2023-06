Jordi Alba va quitter le FC Barcelone au mercato cet été. Le latéral gauche intéresse notamment l'Atletico Madrid, l'Inter Milan et Benfica.

Mercato FC Barcelone : Jordi Alba est convoité sur le marché des transferts

À 34 ans,Jordi Albava quitter le FC Barcelone après 11 saisons passées en Catalogne. Le latéral gauche sera libre de s'engager avec le club qu'il souhaite, et il suscite déjà de l'intérêt sur le marché des transferts. D'après les informations de Mundo Deportivo, l'ancien joueur de Valence intéresse plusieurs clubs, et notamment l'Atletico Madrid, l'Inter Milan et le Benfica Lisbonne.

En difficulté au Barça depuis quelques saisons, il devrait constituer une bonne affaire pour beaucoup de clubs. Jordi Alba a affiché une bonne forme à la fin de cet exercice 2022-2023, et il a disputé 24 matchs de Liga cette saison. Doublure d'Alejandro Balde au poste de latéral gauche, il a réussi à inscrire 2 buts et 3 passes décisives.

Les trois clubs concernés recherchent un latéral gauche. Benfica sera dépourvu de Alejandro Grimaldo la saison prochaine après que ce dernier a signé au Bayer Leverkusen. L'Inter Milan suit Jordi Alba de longue date et recherche un complément à Federico Dimarco, et l'Atletico Madrid veut suppléer Reinildo, gravement blessé aux ligaments croisés du genou depuis le mois de mars.

L'agent de Jordi Alba a été contacté

L'agent de Jordi Alba Vicente Forés aurait ainsi été contacté par plusieurs équipes pour l'année prochaine. Le latéral gauche espagnol voudra trouver une équipe qui lui accordera du temps de jeu après avoir passé pour la première fois depuis le début de sa carrière une saison dans la peau d'un remplaçant.

Pour partir libre du Barça, Jordi Alba a renoncé à une bonne partie de son salaire. Il quitte le club en même temps que son coéquipier et ami Sergio Busquets, après le départ de Gerard Piqué en début de saison. Le Barça va une nouvelle fois chercher à renouveler son effectif la saison prochaine pour redevenir le club compétitif en Ligue des Champions qu'il était auparavant.