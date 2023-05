Soucieux de vendre un élément indésirable en attaque, le FC Barcelone aurait proposé ses services à Arsenal, deuxième de Premier League.

Après avoir remporté son titre de champion d'Espagne, le FC Barcelone se focalise désormais sur le mercato estival. On sait déjà qu'une page du club va se tourner avec les départs officiels de Sergio Busquets et Jordi Alba. Tous deux étaient respectivement présents depuis 2008 et 2012. Les Blaugranas vont également se séparer d'une pépite, à en croire les informations de The Independant.

Le quotidien britannique affirme qu'Ansu Fati pourrait enfin avoir trouvé un nouveau point de chute. Pour rappel, l'ailier de 20 ans est pressenti pour quitter le Barça depuis plusieurs semaines, malgré une saison pleine (34 matchs de Liga, 6 de Ligue des Champions). Contre toute attente, c'est Arsenal qui pourrait le récupérer. Les Gunners, déçus par la perte du titre de champion d'Angleterre au profit de Manchester City, se sont vus offrir ses services par le FCB. Estimé à 35 millions d'euros par le site Transfermarkt, Ansu Fati fait l'objet d'une affaire intéressante.

Arsenal veut prendre sa revanche sur Manchester City

Après son échec en Premier League, Arsenal pourrait donc être tenté par le profil d'Ansu Fati : un jeune ailier qui a déjà montré tout son talent en Europe avec le FC Barcelone. Cependant, le club dirigé par Mikel Arteta n'a sans doute pas noté son nom dans sa liste prioritaire. Plusieurs dossiers sont actuellement traités, comme celui de Folarin Balogun (prêté au Stade de Reims) ou Nuno Tavares (prêté à l'OM) en Ligue 1. De plus, les Gunners ont déjà prolongé plusieurs ailiers avec Bukayo Saka et Gabriel Martinelli (2027).

L'objectif est-il d'anticiper d'un éventuel départ ? Dans ce cas, la situation de Reiss Nelson est à surveiller. Sous contrat jusqu'en juin, l'attaquant anglais aurait refusé une offre de prolongation en mai selon le journaliste Fabrizio Romano. Tout porte à croire qu'il pourrait être sur le départ, alors qu'il est courtisé par l'OGC Nice mais aussi Brighton. En notant le nom d'Ansu Fati, Arsenal veut surtout se venger de Manchester City. Les Gunners ont même pisté un milieu des Skyblues, Ilkay Gundogan d'après The Athletic. Reste à voir si la proposition du Barça sera suffisante pour convaincre les Gunners d'acheter leur prodige.