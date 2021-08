Mercato OL: Marcelo, Aulas prend une décision inouïe après Angers

Publié par Thomas le 17 août 2021 à 13:05

Après un match catastrophique contre le SCO d’Angers, le défenseur brésilien Marcelo pourrait voir son contrat résilié par le président de l’ OL, Jean-Michel Auals, dans les prochaines heures.

OL Mercato : Fin d’aventure de Marcelo à Lyon

Après un seul point pris en deux journées et une inquiétante 17e place, l’Olympique Lyonnais est dans la tourmente et sous le feu des critiques des supporters, qui jugent l’équipe pas au niveau. Les Gones peinent à entrevoir un système de jeu malgré l’arrivée du coach néerlandais, Peter Bosz, qui insiste auprès de sa direction pour enrôler de nouvelles recrues. Auteur d’un match désastreux contre Angers, après notamment un but contre son camp gag à la 53e minute (pour le 2-0 des angevins), le défenseur central brésilien Marcelo va être limogé par la direction lyonnaise, comme l’avance le média Foot Mercato : « L' OL a décidé de se séparer de Marcelo par le biais d'une résiliation de contrat. Les contours de cette résiliation ne sont pas encore connus, mais au club, l'information commence à circuler car certains joueurs seraient déjà au courant de la nouvelle. »

Le joueur de 34 ans était arrivé en 2017 à Lyon, où il s’était progressivement imposé dans l’effectif de Bruno Genesio et Rudi Garcia. Très décrié sur les réseaux sociaux, notamment à cause de son profil plutôt lent et peu technique, le Brésilien a parfois été en conflit avec les supporters des Gones. Malgré une prolongation en mars dernier, avec un gros contrat jusqu’en 2023, L’ OL s’est finalement retracté notamment après ses piètres performances du début de saison. Marcelo devrait dans les prochains jours quitter le Groupama Stadium, à travers un communiqué officiel.

Dans le même temps, Juninho et son staff s’activent en interne pour enrôler un latéral gauche. Si la piste Kurzawa semble fortement compromise à cause de son salaire trop élevé (450 k€/mois), l’ OL pourrait finalement faire signer le latéral de Chelsea Emerson avec qui les discussions ont débuté.